У Луцьку зменшили площу прибережної смуги Сапалаївки

У Луцьку відкоригували площу водоохоронної зони та прибережної смуги річки Сапалаївка.Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. начальника відділу екологіїповідомила, що під час розроблення проекту водоохоронної зони та прибережної смуги вздовж Сапалаївки в 1999 році використали матеріали топографічної зйомки, на яких не показали добудову до житлового будинку на вулиці Струтинської, 8б.Тому проектний інститут допустив неточність, адже межа прибережну захисну смугу річки нанесли на будівлю. Відтак, проект відкоригували.«Порівняно із раніше розробленим проектом водоохоронна зона та прибережна смуга зменшиться на 0,0109 га, тобто, на 109 метрів. Із 1999 року було 7 таких випадків», - зауважила Оксана Тарабанюк.