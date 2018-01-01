Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:47
Чоловік, якого на трасі у селі Струмівка збила маршрутка «Луцьк – Київ» компанії «Луцьк Експрес», помер у лікарні.
Це у коментарі Інформаційному агентству "ВолиньРost" підтвердила прес-секретар патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Патрульні прибули до Струмівки на виклик щодо дорожньо-транспортої пригоди з постраждалими на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне. Чоловік, якого збили, був живий, його забрали до лікарні. Однак згодом стало відомо, що постраждалий помер.
Як розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, невідомого чоловіка доставили до лікарні о 21:50. Чоловіка реанімували на приймальному відділенні, однак безрезультатно, бо він був практично мертвим.
"Його доставили до нас практично в агональному стані", - розповів лікар.
Нагадаємо, інцидент трапився 2 жовтня - автобус збив чоловіка, який переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.
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Це у коментарі Інформаційному агентству "ВолиньРost" підтвердила прес-секретар патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Патрульні прибули до Струмівки на виклик щодо дорожньо-транспортої пригоди з постраждалими на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне. Чоловік, якого збили, був живий, його забрали до лікарні. Однак згодом стало відомо, що постраждалий помер.
Як розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, невідомого чоловіка доставили до лікарні о 21:50. Чоловіка реанімували на приймальному відділенні, однак безрезультатно, бо він був практично мертвим.
"Його доставили до нас практично в агональному стані", - розповів лікар.
Нагадаємо, інцидент трапився 2 жовтня - автобус збив чоловіка, який переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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