Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО

Чоловік, якого на трасі у селі Струмівка збила маршрутка «Луцьк – Київ» компанії «Луцьк Експрес», помер у лікарні.Це у коментаріпідтвердила прес-секретар патрульної поліції Волинської областіПатрульні прибули до Струмівки на виклик щодо дорожньо-транспортої пригоди з постраждалими на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне. Чоловік, якого збили, був живий, його забрали до лікарні. Однак згодом стало відомо, що постраждалий помер.Як розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні, невідомого чоловіка доставили до лікарні о 21:50. Чоловіка реанімували на приймальному відділенні, однак безрезультатно, бо він був практично мертвим."Його доставили до нас практично в агональному стані", - розповів лікар.Нагадаємо, інцидент трапився 2 жовтня - автобус, який переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.