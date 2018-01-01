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Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО

Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО
Чоловік, якого на трасі у селі Струмівка збила маршрутка «Луцьк – Київ» компанії «Луцьк Експрес», помер у лікарні.

Це у коментарі Інформаційному агентству "ВолиньРost" підтвердила прес-секретар патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Патрульні прибули до Струмівки на виклик щодо дорожньо-транспортої пригоди з постраждалими на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне. Чоловік, якого збили, був живий, його забрали до лікарні. Однак згодом стало відомо, що постраждалий помер.

Як розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, невідомого чоловіка доставили до лікарні о 21:50. Чоловіка реанімували на приймальному відділенні, однак безрезультатно, бо він був практично мертвим.

"Його доставили до нас практично в агональному стані", - розповів лікар.

Нагадаємо, інцидент трапився 2 жовтня - автобус збив чоловіка, який переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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