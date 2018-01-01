У Києві затримали чоловіка, який викрав більше 100 «блях». ФОТО





Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає



«Київська місцева прокуратура № 5 повідомила про підозру 26-річному мешканцю столиці, причетному до викрадення номерних знаків з автомобілів на території Оболонського району столиці», — йдеться у повідомленні.



Так, упродовж вересня поточного року від злочинних дій вказаного чоловіка постраждало близько ста власників автівок різної вартості та класу.



Злодій залишав на лобовому склі записки з номером телефону та подальшими інструкціями для автовласників щодо повернення їхнього майна за грошову винагороду.



За результатами слідчих (розшукових заходів) зловмисника вдалося встановити та затримати. Наразі чоловіку оголошено підозру за ст. 185 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який масово крав номерні знаки з автівок.Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН «Київська місцева прокуратура № 5 повідомила про підозру 26-річному мешканцю столиці, причетному до викрадення номерних знаків з автомобілів на території Оболонського району столиці», — йдеться у повідомленні.Так, упродовж вересня поточного року від злочинних дій вказаного чоловіка постраждало близько ста власників автівок різної вартості та класу.Злодій залишав на лобовому склі записки з номером телефону та подальшими інструкціями для автовласників щодо повернення їхнього майна за грошову винагороду.За результатами слідчих (розшукових заходів) зловмисника вдалося встановити та затримати. Наразі чоловіку оголошено підозру за ст. 185 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Слідство триває.

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