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Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу

Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу
У Луцьку демонтують низку засобів зовнішньої реклами, на розміщення яких немає відповідного дозволу.

Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський повідомив, що загалом знесуть 8 засобів зовнішньої реклами.

Зокрема, банер на фасаді будинку на вулиці Лесі Українки, 11; Кронштейн на фасаді будинку на лесі Українки, 6; три банери на вікнах на проспекті Волі, 52 та три банери на паркані на вулиці Львівській, 106.

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Теги: реклама, банери, Луцьк
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