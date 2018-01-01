Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу
Сьогодні, 10:28
У Луцьку демонтують низку засобів зовнішньої реклами, на розміщення яких немає відповідного дозволу.
Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський повідомив, що загалом знесуть 8 засобів зовнішньої реклами.
Зокрема, банер на фасаді будинку на вулиці Лесі Українки, 11; Кронштейн на фасаді будинку на лесі Українки, 6; три банери на вікнах на проспекті Волі, 52 та три банери на паркані на вулиці Львівській, 106.
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Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський повідомив, що загалом знесуть 8 засобів зовнішньої реклами.
Зокрема, банер на фасаді будинку на вулиці Лесі Українки, 11; Кронштейн на фасаді будинку на лесі Українки, 6; три банери на вікнах на проспекті Волі, 52 та три банери на паркані на вулиці Львівській, 106.
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