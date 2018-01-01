Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу

У Луцьку демонтують низку засобів зовнішньої реклами, на розміщення яких немає відповідного дозволу.Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор комунального підприємства «Луцькреклама»повідомив, що загалом знесуть 8 засобів зовнішньої реклами.Зокрема, банер на фасаді будинку на вулиці Лесі Українки, 11; Кронштейн на фасаді будинку на лесі Українки, 6; три банери на вікнах на проспекті Волі, 52 та три банери на паркані на вулиці Львівській, 106.