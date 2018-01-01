«Ми злякалися страшне»: розповіли деталі інциденту у потязі Ковель–Москва. ВІДЕО





Нагадаємо, що неприємний інцидент трапився залізничній станції Кривин у Хмельницькій області. - йдеться в сюжеті телеканалу



30 вересня провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва не пустили до потяга пасажирів з електронними квитками. Касир не змогла роздрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет. У результаті провідниця і начальник поїзда відмовились пускати їх до потяга.



Коли один з пасажирів намагався силоміць потрапити до вагона, вказані працівники виштовхали його з поїзда, що почав рухатися.



Учасники інциденту молода пара Олег і Людмила розповіли, що на Хмельниччину приїхали святкувати день народження дівчини, а у неділю вони мала повертатися до Києва. Придбали вони квитки у інтернеті, а роздрукувати збирались на залізничній станції.



"Просто не працював пристрій, який друкує білети. Касир намагалася виправити дану ситуацію, вона до когось там телефонувала, вона намагалася якось там його перезагрузити, щось йому там зробити, але це все було марно. На що нам касир сказала, що не може роздрукувати білети", – пригадує Людмила.



"Ми злякалися страшне, тому що було страшно, що вона його пихне так, що людина просто впаде і піде під колію", – продовжила свою розповідь дівчина.



Нині пасажири готують скаргу до "Укрзалізниці" і хочуть, щоб начальницю потягу звільнили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник і провідниця потяга сполученням Ковель-Москва на ходу виштовхали пасажира з електронним квитком . Щодо даного факту проходить відповідна перевірка.Нагадаємо, що неприємний інцидент трапився залізничній станції Кривин у Хмельницькій області. - йдеться в сюжеті телеканалу СТБ 30 вересня провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва не пустили до потяга пасажирів з електронними квитками. Касир не змогла роздрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет. У результаті провідниця і начальник поїзда відмовились пускати їх до потяга.Коли один з пасажирів намагався силоміць потрапити до вагона, вказані працівники виштовхали його з поїзда, що почав рухатися.Учасники інциденту молода парарозповіли, що на Хмельниччину приїхали святкувати день народження дівчини, а у неділю вони мала повертатися до Києва. Придбали вони квитки у інтернеті, а роздрукувати збирались на залізничній станції."Просто не працював пристрій, який друкує білети. Касир намагалася виправити дану ситуацію, вона до когось там телефонувала, вона намагалася якось там його перезагрузити, щось йому там зробити, але це все було марно. На що нам касир сказала, що не може роздрукувати білети", – пригадує Людмила."Ми злякалися страшне, тому що було страшно, що вона його пихне так, що людина просто впаде і піде під колію", – продовжила свою розповідь дівчина.Нині пасажири готують скаргу до "Укрзалізниці" і хочуть, щоб начальницю потягу звільнили.

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