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За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО

За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
У Луцьку за перший місяць осені побралося 202 пари.

Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Перший осінній місяць для наших закоханих був теплішим ніж весна, спекотнішим ніж літо. І це не дивно. Кохання, воно дарує крила і тепло. 202 парам наших наречених на все життя запам'ятається цей перший осінній місяць, який став для них початком їхнього спільного життя", - повідомили в установі.

"Вони всі були незвичайні, казково красиві у день свого весілля чи то на виїзній церемонії урочистої реєстрації шлюбу, а їх було аж 25, чи то в приміщенні Палацу. 404 “ТАК” звучали впевнено і надійно. Взявшись за руки ставали на весільний рушник — символ єдності сім'ї, символ любові до рідної землі, до батьків до коханої дівчини чи коханого хлопця. Отож, нехай завжди у житті наших молодят будуть теплими ЛЮБОВ І ОСІНЬ!" - йдеться у повідомленні.

За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО

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Теги: весілля, цифри, статистика, вересень
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