За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Луцьку за перший місяць осені побралося 202 пари.
Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Перший осінній місяць для наших закоханих був теплішим ніж весна, спекотнішим ніж літо. І це не дивно. Кохання, воно дарує крила і тепло. 202 парам наших наречених на все життя запам'ятається цей перший осінній місяць, який став для них початком їхнього спільного життя", - повідомили в установі.
"Вони всі були незвичайні, казково красиві у день свого весілля чи то на виїзній церемонії урочистої реєстрації шлюбу, а їх було аж 25, чи то в приміщенні Палацу. 404 “ТАК” звучали впевнено і надійно. Взявшись за руки ставали на весільний рушник — символ єдності сім'ї, символ любові до рідної землі, до батьків до коханої дівчини чи коханого хлопця. Отож, нехай завжди у житті наших молодят будуть теплими ЛЮБОВ І ОСІНЬ!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Перший осінній місяць для наших закоханих був теплішим ніж весна, спекотнішим ніж літо. І це не дивно. Кохання, воно дарує крила і тепло. 202 парам наших наречених на все життя запам'ятається цей перший осінній місяць, який став для них початком їхнього спільного життя", - повідомили в установі.
"Вони всі були незвичайні, казково красиві у день свого весілля чи то на виїзній церемонії урочистої реєстрації шлюбу, а їх було аж 25, чи то в приміщенні Палацу. 404 “ТАК” звучали впевнено і надійно. Взявшись за руки ставали на весільний рушник — символ єдності сім'ї, символ любові до рідної землі, до батьків до коханої дівчини чи коханого хлопця. Отож, нехай завжди у житті наших молодят будуть теплими ЛЮБОВ І ОСІНЬ!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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