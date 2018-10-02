У місті на Волині розпочався опалювальний сезон





Про це повідомляється на сайті



Відтак, у дошкільних навчальних закладах №1, №2, №3, міській раді, КП «Енергія», КП КВМ «Ківерціводоканал», Ківерцівському МВУЖКГ розпочався опалювальний сезон.



"З метою економії енергоресурсів будуть суворо дотримані температурні графіки у роботі котелень і паливних", - йдеться в повідомлені.

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