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У місті на Волині розпочався опалювальний сезон

У місті на Волині розпочався опалювальний сезон
У Ківерцях в деяких закладах розпочався опалювальний сезон.

Про це повідомляється на сайті Ківерцівської міськради.

Відтак, у дошкільних навчальних закладах №1, №2, №3, міській раді, КП «Енергія», КП КВМ «Ківерціводоканал», Ківерцівському МВУЖКГ розпочався опалювальний сезон.

"З метою економії енергоресурсів будуть суворо дотримані температурні графіки у роботі котелень і паливних", - йдеться в повідомлені.

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Теги: Ківерці, опалення
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