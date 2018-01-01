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В Україні заборонили два медпрепарати

В Україні заборонили два медпрепарати
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на препарат для розрідження крові та засіб для лікування макулярного (центра сітківки ока) набряку.

Про це інформує прес-служба відомства, - пише канал 24.

Мова йде про таблетки "Клопідогрель" серії 20517. Виробником ліків є ТзОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна. Реєстраційне посвідчення – UA/3924/01/01.

Ліки "Клопідогрель" застосовуються для профілактики атеротромбозу у дорослих. Зокрема їх рекомендують для тих, хто переніс інфаркт, інсульт, а також людям з гострим коронарним синдромом.

Заборону встановили через негативний висновок лабораторії з контролю якості ліків та через невідповідність за показниками "Розчинення", "Однорідність дозованих одиниць".

Постійну заборону встановили на імплантат "Озурдекс" всіх серій виробництва Аллерган Фармасьютікалз Ірландія, Ірландія.

Реєстраційне посвідчення – UA/12292/01/01. "Озурдекс" рекомендують для лікування макулярного набряку, запалення сегмента ока, порушення зору внаслідок набряку.

Заборону на застосування препарату "Озурдекс" встановили через виявлення силіконової частки в голці аплікатора.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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