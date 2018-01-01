В Україні заборонили два медпрепарати





Про це інформує прес-служба відомства, - пише



Мова йде про таблетки "Клопідогрель" серії 20517. Виробником ліків є ТзОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна. Реєстраційне посвідчення – UA/3924/01/01.



Ліки "Клопідогрель" застосовуються для профілактики атеротромбозу у дорослих. Зокрема їх рекомендують для тих, хто переніс інфаркт, інсульт, а також людям з гострим коронарним синдромом.



Заборону встановили через негативний висновок лабораторії з контролю якості ліків та через невідповідність за показниками "Розчинення", "Однорідність дозованих одиниць".



Постійну заборону встановили на імплантат "Озурдекс" всіх серій виробництва Аллерган Фармасьютікалз Ірландія, Ірландія.



Реєстраційне посвідчення – UA/12292/01/01. "Озурдекс" рекомендують для лікування макулярного набряку, запалення сегмента ока, порушення зору внаслідок набряку.



Заборону на застосування препарату "Озурдекс" встановили через виявлення силіконової частки в голці аплікатора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на препарат для розрідження крові та засіб для лікування макулярного (центра сітківки ока) набряку.Про це інформує прес-служба відомства, - пише канал 24 Мова йде про таблетки "Клопідогрель" серії 20517. Виробником ліків є ТзОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна. Реєстраційне посвідчення – UA/3924/01/01.Ліки "Клопідогрель" застосовуються для профілактики атеротромбозу у дорослих. Зокрема їх рекомендують для тих, хто переніс інфаркт, інсульт, а також людям з гострим коронарним синдромом.Заборону встановили через негативний висновок лабораторії з контролю якості ліків та через невідповідність за показниками "Розчинення", "Однорідність дозованих одиниць".Постійну заборону встановили на імплантат "Озурдекс" всіх серій виробництва Аллерган Фармасьютікалз Ірландія, Ірландія.Реєстраційне посвідчення – UA/12292/01/01. "Озурдекс" рекомендують для лікування макулярного набряку, запалення сегмента ока, порушення зору внаслідок набряку.Заборону на застосування препарату "Озурдекс" встановили через виявлення силіконової частки в голці аплікатора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію