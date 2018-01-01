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Аварія на Волині: КамАЗ злетів у кювет

Аварія на Волині: КамАЗ злетів у кювет
На трасі Луцьк-Львів неподалік села Журавників трапилась дорожньо-транспорта пригода.

Інцидент трапився близько 6 години ранку, - пише газета Волинь-нова.

Зазначається, що у кюветі опинився КамАЗ із напівпричіпом. За попередніми даними, водій транспортного засобу не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і тому опинився затиснутим у кабіні на узбіччі.

Аварія спричинила лише механічні ушкодження вантажівці. На водія склали адміністративний протокол.

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Теги: аварія, кювет
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