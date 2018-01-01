вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО

Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан тротуару на вулиці Рівненській.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Олексій Мельник.

"Тротуар і частина проїжджої частини поросли бур'янами. Йти по тротуару вкрай важко, з дитячими візочками - неможливо. Тому люди ходять по дорозі, що спричиняє постійні аварійні ситуації і наражає людей на небезпеку. Приведіть, будь ласка, тротуар і дорогу до нормального вигляду", - йдеться у повідомленні.

Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благоустрій, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Аварія на Волині: КамАЗ злетів у кювет
Сьогодні, 11:31
В Україні заборонили два медпрепарати
Сьогодні, 11:26
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У місті на Волині розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
На вулиці в Луцьку «забули» встановити «лежачі поліцейські» На вулиці в Луцьку «забули» встановити «лежачі поліцейські»
02 жовтень, 16:50
У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО
01 жовтень, 12:31
«Спочатку кладуть асфальт, а потім труби міняють»: у Луцьку скаржаться на розриту вулицю. ФОТО «Спочатку кладуть асфальт, а потім труби міняють»: у Луцьку скаржаться на розриту вулицю. ФОТО
18 вересень, 11:11
У селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття У селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття
17 вересень, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
Сьогодні, 11:39
 0
Аварія на Волині: КамАЗ злетів у кювет
Сьогодні, 11:31
 0
В Україні заборонили два медпрепарати
Сьогодні, 11:26
 0
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
Сьогодні, 11:20
 0
У місті на Волині розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8