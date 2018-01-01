Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО

У Луцьку скаржаться на незадовільний стан тротуару на вулиці Рівненській.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив"Тротуар і частина проїжджої частини поросли бур'янами. Йти по тротуару вкрай важко, з дитячими візочками - неможливо. Тому люди ходять по дорозі, що спричиняє постійні аварійні ситуації і наражає людей на небезпеку. Приведіть, будь ласка, тротуар і дорогу до нормального вигляду", - йдеться у повідомленні.