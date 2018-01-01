Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
Сьогодні, 11:39
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан тротуару на вулиці Рівненській.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Олексій Мельник.
"Тротуар і частина проїжджої частини поросли бур'янами. Йти по тротуару вкрай важко, з дитячими візочками - неможливо. Тому люди ходять по дорозі, що спричиняє постійні аварійні ситуації і наражає людей на небезпеку. Приведіть, будь ласка, тротуар і дорогу до нормального вигляду", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Олексій Мельник.
"Тротуар і частина проїжджої частини поросли бур'янами. Йти по тротуару вкрай важко, з дитячими візочками - неможливо. Тому люди ходять по дорозі, що спричиняє постійні аварійні ситуації і наражає людей на небезпеку. Приведіть, будь ласка, тротуар і дорогу до нормального вигляду", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Аварія на Волині: КамАЗ злетів у кювет
Сьогодні, 11:31
В Україні заборонили два медпрепарати
Сьогодні, 11:26
За вересень у Луцьку одружилося понад 200 пар. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У місті на Волині розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 11:19