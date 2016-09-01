Сів зверху і гамселив кулаками: на Волині засудили чоловіка, який вбив друга по чарці

На Волині чоловіка, який забив товариша по чарці, посадять до в’язниці на сім з половиною років.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 27 вересня.Інцидент трапився у селі Тростянка Володимир-Волинського району 22 травня 2018 року. Між двома чоловіками, які вживали алкоголь, виник конфлікт. Тож один із чоловіків повалив опонента на спину, а сам сів зверху на тулуб суперника та почав його бити.Чоловік бив товариша по чарці в голову та обличчя. Як наслідок - у жертви закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку із крововиливами під мозкову оболонку, численні синці на обличчі та тулубі, садна, забійна рана вуха. Від отриманих травм чоловік помер на місці конфлікту.Свідки засвідчили, що чоловіка відтягували від жертви, яка вже тоді не подавала ознак життя.Чоловік у судовому засіданні свою вину визнав та розкаявся.Зрештою, суд ухвалив визнати його винним та запроторив до в’язниці на 7 років 6 місяців.Нагадаємо, у ході конфлікту 38-річний чоловік50-річного місцевого жителя.