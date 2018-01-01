Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

ТзОВ „Буг”, сільськогосподарський комплекс, СМЗ ПрАТ „МТС Україна” с. Коритниця: вул. Лугова, Садова



2. 09:00 – 17:00

ФАП, клуб с. Красно став: вул. Піддубна, Садова, Центральна 2,3,5, Веселкова 13-19, 16-18

3 09:00 – 17:00

с. Тростянка повністю



Іваничівський район



1. 09:00 – 17:00

с. Грушів вул. Колгоспна, вул. Миру

2 КТП-169 10:00 – 17:00 с. Завидів вул. Центральна

3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-247 09:00 – 17:00 с. Морозовичі вул. Колгоспна 1-6



Камінь-Каширський район



1 КТП-217 Л-2 10:00 – 17:00

с.Пнівне вул.Миру



Ківерцівський район



1. 10:00-15:00

КТП-343с. Жорнище

ПАТ "Укртелеком"

Олицьке споживче товариство

Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП

Сільська рада с. Жорнище

ФОП Булакевич Микола Дмитрович

ФОП Булакевич Микола Дмитрович

ФОП Шнит Інна Володимирівна КТП-343с. Жорнище

вул. Центральна



Луцький район



1. 10:00 – 17:00

ФОП Чернов М.М, ПП «СББ», ФОП Гарбар В.І с. Княгининок вул. Фальківська



Любомльський та Шацький райони



1 пл-0.4 ктп-254 09:00 – 17:00 с.Заболоття

2 пл-0.4 ктп-313 с.Пулемець

3 пл-0.4 ктп-311 м. Любомль вул.: Перемоги, Поштова, Пушкіна, Данила Шумка



Маневицький район



1. 10:00-17:00

ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа), с. Козлиничі



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин «Гранат»

м.Нововолинськ

вул.Чайковського, 18, 19

вул.К.Ольги, 2-18

2 09:00-17:00 Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ

вул.Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Валер’янівка магазин с.Валер’янівка вул. Хабаровська

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 9:00-17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа. с.Валер’янівка вул. Зарічна

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева

4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква. с.Вітоніж вул. Першотравнева, Миру, Садова.

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех.



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-12 09:00-16:30 с.Селець

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП- 114 Л-3

10:00-14:00

Церква с.Відють



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 4 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00ТзОВ „Буг”, сільськогосподарський комплекс, СМЗ ПрАТ „МТС Україна” с. Коритниця: вул. Лугова, Садова2. 09:00 – 17:00ФАП, клуб с. Красно став: вул. Піддубна, Садова, Центральна 2,3,5, Веселкова 13-19, 16-183 09:00 – 17:00с. Тростянка повністю1. 09:00 – 17:00с. Грушів вул. Колгоспна, вул. Миру2 КТП-169 10:00 – 17:00 с. Завидів вул. Центральна3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-247 09:00 – 17:00 с. Морозовичі вул. Колгоспна 1-61 КТП-217 Л-2 10:00 – 17:00с.Пнівне вул.Миру1. 10:00-15:00КТП-343с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком"Олицьке споживче товариствоСвято-Дмитрівська громада УПЦ КПСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Шнит Інна Володимирівна КТП-343с. Жорнищевул. Центральна1. 10:00 – 17:00ФОП Чернов М.М, ПП «СББ», ФОП Гарбар В.І с. Княгининок вул. Фальківська1 пл-0.4 ктп-254 09:00 – 17:00 с.Заболоття2 пл-0.4 ктп-313 с.Пулемець3 пл-0.4 ктп-311 м. Любомль вул.: Перемоги, Поштова, Пушкіна, Данила Шумка1. 10:00-17:00ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа), с. Козлиничі1. 09:00-17:00Магазин «Гранат»м.Нововолинськвул.Чайковського, 18, 19вул.К.Ольги, 2-182 09:00-17:00 Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськвул.Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 111. 9:00-17:00 с.Валер’янівка магазин с.Валер’янівка вул. Хабаровська2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 9:00-17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа. с.Валер’янівка вул. Зарічна3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква. с.Вітоніж вул. Першотравнева, Миру, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех.1 ПЛ-0,4 кВКТП-12 09:00-16:30 с.Селець2 ПЛ-0,4 кВКТП- 114 Л-310:00-14:00Церква с.Відють

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