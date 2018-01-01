Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині 4 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
ТзОВ „Буг”, сільськогосподарський комплекс, СМЗ ПрАТ „МТС Україна” с. Коритниця: вул. Лугова, Садова
2. 09:00 – 17:00
ФАП, клуб с. Красно став: вул. Піддубна, Садова, Центральна 2,3,5, Веселкова 13-19, 16-18
3 09:00 – 17:00
с. Тростянка повністю
Іваничівський район
1. 09:00 – 17:00
с. Грушів вул. Колгоспна, вул. Миру
2 КТП-169 10:00 – 17:00 с. Завидів вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-247 09:00 – 17:00 с. Морозовичі вул. Колгоспна 1-6
Камінь-Каширський район
1 КТП-217 Л-2 10:00 – 17:00
с.Пнівне вул.Миру
Ківерцівський район
1. 10:00-15:00
КТП-343с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна КТП-343с. Жорнище
вул. Центральна
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
ФОП Чернов М.М, ПП «СББ», ФОП Гарбар В.І с. Княгининок вул. Фальківська
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-254 09:00 – 17:00 с.Заболоття
2 пл-0.4 ктп-313 с.Пулемець
3 пл-0.4 ктп-311 м. Любомль вул.: Перемоги, Поштова, Пушкіна, Данила Шумка
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа), с. Козлиничі
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Гранат»
м.Нововолинськ
вул.Чайковського, 18, 19
вул.К.Ольги, 2-18
2 09:00-17:00 Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Валер’янівка магазин с.Валер’янівка вул. Хабаровська
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 9:00-17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа. с.Валер’янівка вул. Зарічна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева
4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква. с.Вітоніж вул. Першотравнева, Миру, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-12 09:00-16:30 с.Селець
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП- 114 Л-3
10:00-14:00
Церква с.Відють
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
ТзОВ „Буг”, сільськогосподарський комплекс, СМЗ ПрАТ „МТС Україна” с. Коритниця: вул. Лугова, Садова
2. 09:00 – 17:00
ФАП, клуб с. Красно став: вул. Піддубна, Садова, Центральна 2,3,5, Веселкова 13-19, 16-18
3 09:00 – 17:00
с. Тростянка повністю
Іваничівський район
1. 09:00 – 17:00
с. Грушів вул. Колгоспна, вул. Миру
2 КТП-169 10:00 – 17:00 с. Завидів вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-247 09:00 – 17:00 с. Морозовичі вул. Колгоспна 1-6
Камінь-Каширський район
1 КТП-217 Л-2 10:00 – 17:00
с.Пнівне вул.Миру
Ківерцівський район
1. 10:00-15:00
КТП-343с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна КТП-343с. Жорнище
вул. Центральна
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
ФОП Чернов М.М, ПП «СББ», ФОП Гарбар В.І с. Княгининок вул. Фальківська
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-254 09:00 – 17:00 с.Заболоття
2 пл-0.4 ктп-313 с.Пулемець
3 пл-0.4 ктп-311 м. Любомль вул.: Перемоги, Поштова, Пушкіна, Данила Шумка
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа), с. Козлиничі
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Гранат»
м.Нововолинськ
вул.Чайковського, 18, 19
вул.К.Ольги, 2-18
2 09:00-17:00 Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Валер’янівка магазин с.Валер’янівка вул. Хабаровська
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 9:00-17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа. с.Валер’янівка вул. Зарічна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева
4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква. с.Вітоніж вул. Першотравнева, Миру, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-12 09:00-16:30 с.Селець
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП- 114 Л-3
10:00-14:00
Церква с.Відють
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