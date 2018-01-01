У матчі «Волинь» – «Прикарпаття» футболісту зламали три ребра. ФОТО





Деталі повідомили на сайті



Цей поєдинок луцька команда занесла собі в актив, вигравши з рахунком 1:0 на рідному полі.



Нагадаємо, на 68 хвилині за гру рукою суддя призначив пенальті у ворота «Прикарпаття», який реалізував Денис Кожанов.



Зазначимо, що у кінці матчу серйозну травму зазнав нападник «Прикарпаття» Ігор Худобяк, зіткнувшись зі супротивником.



Він зламав три ребра. Спортсмена госпіталізували в луцьку лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 1 жовтня відбувся матч між командами «Волинь» – «Прикарпаття».Деталі повідомили на сайті pravda.if.ua. Цей поєдинок луцька команда занесла собі в актив, вигравши з рахунком 1:0 на рідному полі.Нагадаємо, на 68 хвилині за гру рукою суддя призначив пенальті у ворота «Прикарпаття», який реалізувавЗазначимо, що у кінці матчу серйозну травму зазнав нападник «Прикарпаття», зіткнувшись зі супротивником.Він зламав три ребра. Спортсмена госпіталізували в луцьку лікарню.

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