вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У матчі «Волинь» – «Прикарпаття» футболісту зламали три ребра. ФОТО

У матчі «Волинь» – «Прикарпаття» футболісту зламали три ребра. ФОТО
У понеділок, 1 жовтня відбувся матч між командами «Волинь» – «Прикарпаття».

Деталі повідомили на сайті pravda.if.ua.

Цей поєдинок луцька команда занесла собі в актив, вигравши з рахунком 1:0 на рідному полі.

Нагадаємо, на 68 хвилині за гру рукою суддя призначив пенальті у ворота «Прикарпаття», який реалізував Денис Кожанов.

Зазначимо, що у кінці матчу серйозну травму зазнав нападник «Прикарпаття» Ігор Худобяк, зіткнувшись зі супротивником.

Він зламав три ребра. Спортсмена госпіталізували в луцьку лікарню.
У матчі «Волинь» – «Прикарпаття» футболісту зламали три ребра. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футболіст, футбол, Волинь, Худобяк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За невиплату зарплати на керівництво «Волиньвугілля» завели кримінал
Сьогодні, 12:05
Переклеєні цінники і нова дата: як «оживає» м'ясо у луцькому супермаркеті
Сьогодні, 12:03
У матчі «Волинь» – «Прикарпаття» футболісту зламали три ребра. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Сів зверху і гамселив кулаками: на Волині засудили чоловіка, який вбив друга по чарці
Сьогодні, 11:51
Через зарослий тротуар мешканці вулиці в Луцьку ходять дорогою. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
«Волинь» перемогла «Прикарпаття» і повернулася до трійки лідерів «Волинь» перемогла «Прикарпаття» і повернулася до трійки лідерів
01 жовтень, 21:11
«Волинь» внічию зіграла з «Інгульцем» «Волинь» внічию зіграла з «Інгульцем»
23 вересень, 23:07
Волинські футболістки стали чемпіонками України. ФОТО Волинські футболістки стали чемпіонками України. ФОТО
18 вересень, 05:16
«Волинь» удома розгромила «Балкани» «Волинь» удома розгромила «Балкани»
16 вересень, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин пектиме торт-яхту на шоу «Король десертів»
Сьогодні, 13:23
 0
Волинянка ледь не втонула на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині затримали наркомана за кермом. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Чи змінило шоу «Хата на тата» волинського тусовщика. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
 0
Медіа
відео
1/8