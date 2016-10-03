Переклеєні цінники і нова дата: як «оживає» м'ясо у луцькому супермаркеті





Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила Анна Староминська.



"Подвійні цінники. Перший продатований 01.06.18 а другий 02.10.18. будьте двічі уважні роблячи покупки", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в одному з супермаркетів мережі "Наш край" на фасованому замороженому м'ясі знайшли переклеєний цінник.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила"Подвійні цінники. Перший продатований 01.06.18 а другий 02.10.18. будьте двічі уважні роблячи покупки", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію