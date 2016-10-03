вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Переклеєні цінники і нова дата: як «оживає» м'ясо у луцькому супермаркеті

Переклеєні цінники і нова дата: як «оживає» м'ясо у луцькому супермаркеті
У Луцьку в одному з супермаркетів мережі "Наш край" на фасованому замороженому м'ясі знайшли переклеєний цінник.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила Анна Староминська.

"Подвійні цінники. Перший продатований 01.06.18 а другий 02.10.18. будьте двічі уважні роблячи покупки", - йдеться у дописі.

Переклеєні цінники і нова дата: як «оживає» м'ясо у луцькому супермаркеті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: їжа, м'ясо, цінник, супермаркет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин очолить футбольний клуб «Олімпік»
Сьогодні, 12:29
За невиплату зарплати на керівництво «Волиньвугілля» завели кримінал
Сьогодні, 12:05
Переклеєні цінники і нова дата: як «оживає» м'ясо у луцькому супермаркеті
Сьогодні, 12:03
У матчі «Волинь» – «Прикарпаття» футболісту зламали три ребра. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Сів зверху і гамселив кулаками: на Волині засудили чоловіка, який вбив друга по чарці
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
На фестивалі в Луцьку за два дні побувало 8 тисяч людей. ФОТО На фестивалі в Луцьку за два дні побувало 8 тисяч людей. ФОТО
03 жовтень, 2016, 19:13
Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО
26 вересень, 11:08
Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО
22 вересень, 20:20
У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО
12 вересень, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин пектиме торт-яхту на шоу «Король десертів»
Сьогодні, 13:23
 0
Волинянка ледь не втонула на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині затримали наркомана за кермом. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Чи змінило шоу «Хата на тата» волинського тусовщика. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
 0
Медіа
відео
1/8