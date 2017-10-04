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За невиплату зарплати на керівництво «Волиньвугілля» завели кримінал

За невиплату зарплати на керівництво «Волиньвугілля» завели кримінал
З 15-го липня по 5-те вересня 2018 року керівництвом ДП «Волиньвугілля» була допущена безпідставна невиплата заробітної плати працівникам шахти №9 «Нововолинська» на суму майже 6 мільйонів гривень. Триває слідство.

По даному факту слідчим відділенням Нововолинського відділення поліції порушена кримінальна справа за ч.1 ст.175 КК України. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 26-го вересня, - пише Буг.

Нагадаємо, під час протестних акцій колективу копальні, 5-го вересня, кожен працівник писав заяву про “незаконну невиплату заробітної плати”.

Невиплата заробітної плати працівникам ВП «Шахта №9 “Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» сягає суми 5 892 389,84 гривень.

У клопотанні під час судового засідання слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування з метою з’ясування причин виникнення суми заборгованості з виплати заробітної плати виникла необхідність у проведенні вилучення документів для з’ясування суми заборгованості з виплати заробітної плати по ДП «Волиньвугілля», рух коштів по відокремлених підрозділах, зокрема, щодо придбанням товарно-матеріальних цінностей, документів щодо затримки виплати заробітної плати працівників ДП «Волиньвугілля» та його відокремлених підрозділів, а також реалізації вугілля та вугільної продукції за період 2017-2018 років.

Нагадаємо також, що в.о. генерального директора «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, в ході тривалих протестних акцій почав виплачувати заробітну плату шахтарям.


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Теги: Волиньвугілля, шахтарі, кримінал
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