За невиплату зарплати на керівництво «Волиньвугілля» завели кримінал





По даному факту слідчим відділенням Нововолинського відділення поліції порушена кримінальна справа за ч.1 ст.175 КК України. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 26-го вересня, - пише



Нагадаємо, під час протестних акцій колективу копальні, 5-го вересня, кожен працівник писав заяву про “незаконну невиплату заробітної плати”.



Невиплата заробітної плати працівникам ВП «Шахта №9 “Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» сягає суми 5 892 389,84 гривень.



У клопотанні під час судового засідання слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування з метою з’ясування причин виникнення суми заборгованості з виплати заробітної плати виникла необхідність у проведенні вилучення документів для з’ясування суми заборгованості з виплати заробітної плати по ДП «Волиньвугілля», рух коштів по відокремлених підрозділах, зокрема, щодо придбанням товарно-матеріальних цінностей, документів щодо затримки виплати заробітної плати працівників ДП «Волиньвугілля» та його відокремлених підрозділів, а також реалізації вугілля та вугільної продукції за період 2017-2018 років.



Нагадаємо також, що в.о. генерального директора «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, в ході тривалих протестних акцій почав виплачувати заробітну плату шахтарям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 15-го липня по 5-те вересня 2018 року керівництвом ДП «Волиньвугілля» була допущена безпідставна невиплата заробітної плати працівникам шахти №9 «Нововолинська» на суму майже 6 мільйонів гривень. Триває слідство.По даному факту слідчим відділенням Нововолинського відділення поліції порушена кримінальна справа за ч.1 ст.175 КК України. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 26-го вересня, - пише Буг Нагадаємо, під час протестних акцій колективу копальні, 5-го вересня, кожен працівник писав заяву про “незаконну невиплату заробітної плати”.Невиплата заробітної плати працівникам ВП «Шахта №9 “Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» сягає суми 5 892 389,84 гривень.У клопотанні під час судового засідання слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування з метою з’ясування причин виникнення суми заборгованості з виплати заробітної плати виникла необхідність у проведенні вилучення документів для з’ясування суми заборгованості з виплати заробітної плати по ДП «Волиньвугілля», рух коштів по відокремлених підрозділах, зокрема, щодо придбанням товарно-матеріальних цінностей, документів щодо затримки виплати заробітної плати працівників ДП «Волиньвугілля» та його відокремлених підрозділів, а також реалізації вугілля та вугільної продукції за період 2017-2018 років.Нагадаємо також, що в.о. генерального директора «Волиньвугілля», в ході тривалих протестних акцій почав виплачувати заробітну плату шахтарям.

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