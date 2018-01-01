Лучанин очолить футбольний клуб «Олімпік»
Сьогодні, 12:29
Екс-захисник збірної України з футболу і донецького «Шахтаря» лучанин В’ячеслав Шевчук очолить "Олімпік" .
Допомагати йому буде ще один екс-збірник Руслан Ротань, - пише Футбол ua.
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Роман Санжар очолив "Олімпік" в квітні 2013 року, через рік вивівши команду у Прем'єр-лігу. У своєму дебютному сезоні в УПЛ донеччани дійшли до півфіналу Кубка України, а навесні 2017 го року "Олімпік" завоював історичну путівку в єврокубки, посівши четверте місце в чемпіонаті.
Біля керма "Олімпіка" Санжар провів 177 матчів (з них 125 - в УПЛ).
Після 10 турів Прем'єр-ліги нинішнього сезону донецька команда займає 7 місце, маючи в активі 12 очок.
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Допомагати йому буде ще один екс-збірник Руслан Ротань, - пише Футбол ua.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Футболіст із Луцька майже місяць відпочивав в окупованому Криму
Роман Санжар очолив "Олімпік" в квітні 2013 року, через рік вивівши команду у Прем'єр-лігу. У своєму дебютному сезоні в УПЛ донеччани дійшли до півфіналу Кубка України, а навесні 2017 го року "Олімпік" завоював історичну путівку в єврокубки, посівши четверте місце в чемпіонаті.
Біля керма "Олімпіка" Санжар провів 177 матчів (з них 125 - в УПЛ).
Після 10 турів Прем'єр-ліги нинішнього сезону донецька команда займає 7 місце, маючи в активі 12 очок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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