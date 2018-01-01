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Лучанин очолить футбольний клуб «Олімпік»

Лучанин очолить футбольний клуб «Олімпік»
Екс-захисник збірної України з футболу і донецького «Шахтаря» лучанин В’ячеслав Шевчук очолить "Олімпік" .

Допомагати йому буде ще один екс-збірник Руслан Ротань, - пише Футбол ua.

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Роман Санжар очолив "Олімпік" в квітні 2013 року, через рік вивівши команду у Прем'єр-лігу. У своєму дебютному сезоні в УПЛ донеччани дійшли до півфіналу Кубка України, а навесні 2017 го року "Олімпік" завоював історичну путівку в єврокубки, посівши четверте місце в чемпіонаті.

Біля керма "Олімпіка" Санжар провів 177 матчів (з них 125 - в УПЛ).

Після 10 турів Прем'єр-ліги нинішнього сезону донецька команда займає 7 місце, маючи в активі 12 очок.

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Теги: лучанин, Олімпік
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