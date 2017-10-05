Чи змінило шоу «Хата на тата» волинського тусовщика. ВІДЕО

Іван Бучман став героєм шоу «Хата на тата». У відео показали, чи вийшло виховати з тусовщика справжного чоловіка.



Випуск вже опублікували на YouTube, - пише



Іван вважає себе холостяком, але при цьому має дружину та двох діток. Допомагати по господарству він не вважає за потрібне, як і доглядати і виховувати дітей. Іван може попросити своїх сестер за 50 гривень приглянути за донечками, а сам втікає з дому.



Чоловік вважає себе зіркою футболу і любить «обмивати» перемоги і навіть програші у місцевому барі. Також Іван – затятий тусовщик, який може зникнути з дому на добу, або влаштувати в селі пінну вечірку.



Одружений чоловік любить «зависати» з хлопцями-холостяками, що щиро дивує його батьків. Тато Івана Бучмана каже, що сам у молодості собі такого не дозволяв, а навпаки – допомагав дружині, адже вони мають восьмеро дітей.



Дружина Івана щиро сподівається, що чоловік зміниться і буде приділяти їй з дітьми більше уваги.



Чи вийшло перевиховати чоловіка-тусовщика та які випробування випали на його долю, дивіться у програмі:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футболіст-зірка з села Шклинь Горохівського районустав героєм шоу «Хата на тата». У відео показали, чи вийшло виховати з тусовщика справжного чоловіка.Випуск вже опублікували на YouTube, - пише Район.Горохів Іван вважає себе холостяком, але при цьому має дружину та двох діток. Допомагати по господарству він не вважає за потрібне, як і доглядати і виховувати дітей. Іван може попросити своїх сестер за 50 гривень приглянути за донечками, а сам втікає з дому.Чоловік вважає себе зіркою футболу і любить «обмивати» перемоги і навіть програші у місцевому барі. Також Іван – затятий тусовщик, який може зникнути з дому на добу, або влаштувати в селі пінну вечірку.Одружений чоловік любить «зависати» з хлопцями-холостяками, що щиро дивує його батьків. Тато Івана Бучмана каже, що сам у молодості собі такого не дозволяв, а навпаки – допомагав дружині, адже вони мають восьмеро дітей.Дружина Івана щиро сподівається, що чоловік зміниться і буде приділяти їй з дітьми більше уваги.Чи вийшло перевиховати чоловіка-тусовщика та які випробування випали на його долю, дивіться у програмі:

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