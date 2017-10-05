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Чи змінило шоу «Хата на тата» волинського тусовщика. ВІДЕО

Чи змінило шоу «Хата на тата» волинського тусовщика. ВІДЕО
Футболіст-зірка з села Шклинь Горохівського району Іван Бучман став героєм шоу «Хата на тата». У відео показали, чи вийшло виховати з тусовщика справжного чоловіка.

Випуск вже опублікували на YouTube, - пише Район.Горохів.

Іван вважає себе холостяком, але при цьому має дружину та двох діток. Допомагати по господарству він не вважає за потрібне, як і доглядати і виховувати дітей. Іван може попросити своїх сестер за 50 гривень приглянути за донечками, а сам втікає з дому.

Чоловік вважає себе зіркою футболу і любить «обмивати» перемоги і навіть програші у місцевому барі. Також Іван – затятий тусовщик, який може зникнути з дому на добу, або влаштувати в селі пінну вечірку.

Одружений чоловік любить «зависати» з хлопцями-холостяками, що щиро дивує його батьків. Тато Івана Бучмана каже, що сам у молодості собі такого не дозволяв, а навпаки – допомагав дружині, адже вони мають восьмеро дітей.

Дружина Івана щиро сподівається, що чоловік зміниться і буде приділяти їй з дітьми більше уваги.

Чи вийшло перевиховати чоловіка-тусовщика та які випробування випали на його долю, дивіться у програмі:


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Теги: Хата на тата, шоу, СТБ
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