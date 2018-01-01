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У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО

У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО
У Луцьку на вулиці Глушець сталася аварія.

3 жовтня там перекинулося авто, - посилаючись на очевидців, пишуть Волинські новини.

Так, близько 12 години на повороті з вулиці Глушець на Дубнівську на узбіччя перекинулась автівка.

"Як стало відомо з власних джерел, за кермом легковика перебував п’яний адвокат. Рухаючись вулицею Глушець, він зніс дорожній знак, не вписався у поворот та перекинувся", - пише видання.

У той час, як поліція діставала нетверезого кермувальника, небайдужі люди намагалися перекрити солярку, яка лилася з автівки.

На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.

У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО
У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО
У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО
У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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