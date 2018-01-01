У Луцьку авто знесло стовп і перекинулося. ФОТО
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на вулиці Глушець сталася аварія.
3 жовтня там перекинулося авто, - посилаючись на очевидців, пишуть Волинські новини.
Так, близько 12 години на повороті з вулиці Глушець на Дубнівську на узбіччя перекинулась автівка.
"Як стало відомо з власних джерел, за кермом легковика перебував п’яний адвокат. Рухаючись вулицею Глушець, він зніс дорожній знак, не вписався у поворот та перекинувся", - пише видання.
У той час, як поліція діставала нетверезого кермувальника, небайдужі люди намагалися перекрити солярку, яка лилася з автівки.
На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.
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3 жовтня там перекинулося авто, - посилаючись на очевидців, пишуть Волинські новини.
Так, близько 12 години на повороті з вулиці Глушець на Дубнівську на узбіччя перекинулась автівка.
"Як стало відомо з власних джерел, за кермом легковика перебував п’яний адвокат. Рухаючись вулицею Глушець, він зніс дорожній знак, не вписався у поворот та перекинувся", - пише видання.
У той час, як поліція діставала нетверезого кермувальника, небайдужі люди намагалися перекрити солярку, яка лилася з автівки.
На місці працюють патрульні. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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