Волинянка ледь не втонула на шоу «Модель XL». ВІДЕО





У новому випуску проекту на 12-х учасниць-моделей чекали важкі випробування, - пише



Їм було потрібно не лише подолати власні страхи, а й навчитись працювати у команді із конкурентками.



Під час випробування «Дефіле на даху будинку» усіх конкурсанток розподілили на пари, у яких одна з них повинна була навчитись правилам дефіле під наглядом помічниці Андре Тана, а інші дівчата з пар повинні були вивчити основні правила з позування від Тетяни Мацкевич.



Потім дівчата повинні були обмінятись досвідом лише за 30 хвилин і здійснити екстремальне завдання – пройтися незвичайним подіумом на висоті 9-ти поверхового будинку.



Наступною частиною випробування стала фотосесія у басейні під водою. Це була реклама водостійкої косметики, яку дівчата повинні були вдало презентувати. Помічниця судді Богдана Юсипчука пояснила моделям основні моменти позування під водою і відправила їх на завдання з новими знаннями.



Улюблениця Богдана Юсипчука ковельчанка Катерина Ващук стала останньою у двох випробуваннях. Дар'я Чепкова в ролі партнерки хоч і підтримувала її, але сталось неочікуване – Катя ледь не потонула, оскільки її надто тягнуло на дно.



Богдан дав їй ще один шанс для фотосесії, хоч це і не надто добре оцінили інші конкурсантки.



За результатами двох випробувань судді підбили підсумки та визначили найкращих та найгірших учасниць. На радість моделі Катерини Ващук, вона найкраще зі всіх інших учасниць виконала друге випробування і отримала оцінку на «6».



Її партнерка Дар'я Чепкова не гірше впоралась з першим завданням і отримала оцінку «4», що в сумі дало парі оцінку «10».









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