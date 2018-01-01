У «Промені» відбудеться вистава «Новорічний кекс»*
Сьогодні, 20:59
10 листопада у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться вистава «Новорічний кекс» від київського театру «Чорний квадрат».
Театр не вперше виступатиме на сцені РЦ «Промінь» і вже встигли полюбитись лучанам. Пікантні жарти про буденне життя, як воно є.
Нову виставу «Чорного квадрату» – «Новорічний кекс» можна було б ще назвати: «Секс До і Після Нового Року».
Гаряча пристрасть, безнадійні очікування, пікантний гумор і еротичні фантазії, потреба у ніжній любові і холодок жалю після пляшки дорогого шампанського, нескінченна гонитва за задоволенням і неприкрита безсоромність олів'є з гастроному.
Будь ласка, беріть, що кому треба! Все до ваших послуг!
Інтимні історії під бій курантів. Любовне хуліганство в Новорічну ніч. Кого можна викликати, якщо Вам самотньо на Новий Рік? Що найчастіше цікавить чоловіків після сексу? Як повинна «звучати» любляча жінка, щоб залишитися коханою? Який подарунок потрібно собі зробити в Новорічну Ніч, щоб весь рік отримувати задоволення? І чому погано, коли протікає кран?
Театр обіцяє багато гумору і позитивних емоцій! За умови, що Ви - людина без святенницького ставлення до життя.
Діти молодше 8 років на виставу не допускаються. Старші – на відповідальності батьків.
Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
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Театр не вперше виступатиме на сцені РЦ «Промінь» і вже встигли полюбитись лучанам. Пікантні жарти про буденне життя, як воно є.
Нову виставу «Чорного квадрату» – «Новорічний кекс» можна було б ще назвати: «Секс До і Після Нового Року».
Гаряча пристрасть, безнадійні очікування, пікантний гумор і еротичні фантазії, потреба у ніжній любові і холодок жалю після пляшки дорогого шампанського, нескінченна гонитва за задоволенням і неприкрита безсоромність олів'є з гастроному.
Будь ласка, беріть, що кому треба! Все до ваших послуг!
Інтимні історії під бій курантів. Любовне хуліганство в Новорічну ніч. Кого можна викликати, якщо Вам самотньо на Новий Рік? Що найчастіше цікавить чоловіків після сексу? Як повинна «звучати» любляча жінка, щоб залишитися коханою? Який подарунок потрібно собі зробити в Новорічну Ніч, щоб весь рік отримувати задоволення? І чому погано, коли протікає кран?
Театр обіцяє багато гумору і позитивних емоцій! За умови, що Ви - людина без святенницького ставлення до життя.
Діти молодше 8 років на виставу не допускаються. Старші – на відповідальності батьків.
Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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