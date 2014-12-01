У Ковелі Dzidzio презентує романтичну комедію й влаштує автограф-сесію
Сьогодні, 18:26
DZIDZIOFILM презентує романтичну комедію «Dzidzio Перший Раз» в суботу, 6 жовтня, о 15.00 в ковельському кінотеатрі «Прем'єра».
Про це повідомляють організатори.
Фільм про те, що Дзідзьо спізнюється на літак до Португалії, де на нього чекала мама та знайомство з дівчиною Зоряною, яку вона йому і підшукала. Мама так розгнівана легковажністю сина, що виганяє його зі своєї міської квартири та відправляє у дідову хату.
У селі Дзідзьо починає життя із дуже делікатної для себе ситуації. Його друг та сусід Бодя Павук починає розважати Дзідзя у свій брутальний спосіб. Але у чоловічий тандем втручається тендітна дівчина із дивним ім'ям Квітка. Пристрасті розпалюються, емоції вирують, інтриги посилюються.
У програмі також – прес-конференція та автограф-сесія. Тож до Ковеля приїде Михайло Хома (Дзідзьо) і Сергій Либа (Бодя Павук). Вхід вільний.
Адреса: бульвар Лесі Українки 11а, тел. 068 139 52 70, 099 184 99 69.
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Про це повідомляють організатори.
Фільм про те, що Дзідзьо спізнюється на літак до Португалії, де на нього чекала мама та знайомство з дівчиною Зоряною, яку вона йому і підшукала. Мама так розгнівана легковажністю сина, що виганяє його зі своєї міської квартири та відправляє у дідову хату.
У селі Дзідзьо починає життя із дуже делікатної для себе ситуації. Його друг та сусід Бодя Павук починає розважати Дзідзя у свій брутальний спосіб. Але у чоловічий тандем втручається тендітна дівчина із дивним ім'ям Квітка. Пристрасті розпалюються, емоції вирують, інтриги посилюються.
У програмі також – прес-конференція та автограф-сесія. Тож до Ковеля приїде Михайло Хома (Дзідзьо) і Сергій Либа (Бодя Павук). Вхід вільний.
Адреса: бульвар Лесі Українки 11а, тел. 068 139 52 70, 099 184 99 69.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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