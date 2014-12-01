У Ковелі Dzidzio презентує романтичну комедію й влаштує автограф-сесію

DZIDZIOFILM презентує романтичну комедію «Dzidzio Перший Раз» в суботу, 6 жовтня, о 15.00 в ковельському кінотеатрі «Прем'єра».Про це повідомляють організатори.Фільм про те, що Дзідзьо спізнюється на літак до Португалії, де на нього чекала мама та знайомство з дівчиною Зоряною, яку вона йому і підшукала. Мама так розгнівана легковажністю сина, що виганяє його зі своєї міської квартири та відправляє у дідову хату.У селі Дзідзьо починає життя із дуже делікатної для себе ситуації. Його друг та сусід Бодя Павук починає розважати Дзідзя у свій брутальний спосіб. Але у чоловічий тандем втручається тендітна дівчина із дивним ім'ям Квітка. Пристрасті розпалюються, емоції вирують, інтриги посилюються.У програмі також – прес-конференція та автограф-сесія. Тож до Ковеля приїде(Дзідзьо) і(Бодя Павук). Вхід вільний.Адреса: бульвар Лесі Українки 11а, тел. 068 139 52 70, 099 184 99 69.