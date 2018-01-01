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На Прикарпатті рейсовий автобус потрапив в аварію: 8 травмованих

На Прикарпатті рейсовий автобус потрапив в аварію: 8 травмованих
Зіткнення легковика та рейсового автобуса, у якому були пасажири, сталося вранці 3 жовтня на Івано-Франківщині.

Про це інформує ГУНП у Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що 37-річний мешканець району, керуючи автомобілем марки «ВАЗ- 21015», рухаючись по вул. Данила Галицького, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», сполученням «Долина-Івано-Франківськ».

Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, шість пасажирів рейсового автобуса отримали численні травми та госпіталізовані.

Пізніше до лікарні самостійно звернулися ще двоє учасників аварії.

Наразі проводиться слідство.


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Теги: аварія, Прикартаття
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