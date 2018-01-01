На Прикарпатті рейсовий автобус потрапив в аварію: 8 травмованих
Сьогодні, 13:42
Зіткнення легковика та рейсового автобуса, у якому були пасажири, сталося вранці 3 жовтня на Івано-Франківщині.
Про це інформує ГУНП у Івано-Франківської області.
Правоохоронці встановили, що 37-річний мешканець району, керуючи автомобілем марки «ВАЗ- 21015», рухаючись по вул. Данила Галицького, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», сполученням «Долина-Івано-Франківськ».
Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, шість пасажирів рейсового автобуса отримали численні травми та госпіталізовані.
Пізніше до лікарні самостійно звернулися ще двоє учасників аварії.
Наразі проводиться слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ГУНП у Івано-Франківської області.
Правоохоронці встановили, що 37-річний мешканець району, керуючи автомобілем марки «ВАЗ- 21015», рухаючись по вул. Данила Галицького, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», сполученням «Долина-Івано-Франківськ».
Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, шість пасажирів рейсового автобуса отримали численні травми та госпіталізовані.
Пізніше до лікарні самостійно звернулися ще двоє учасників аварії.
Наразі проводиться слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, чому на Волині дешева картопля. ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
На Волині Passat збив студента
Сьогодні, 13:59
На Прикарпатті рейсовий автобус потрапив в аварію: 8 травмованих
Сьогодні, 13:42
Лучанин пектиме торт-яхту на шоу «Король десертів»
Сьогодні, 13:23
Волинянка ледь не втонула на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:15