На Волині Passat збив студента
Сьогодні, 13:59
У Володимир-Волинському водій авто Volkswagen Passat збив студента. Зазначимо, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці.
ДТП трапилася на вулиці Полуботка, о 08:00 ранку 2 жовтня, – пише Володимир Медіа.
20-річний житель Володимира-Волинського, не врахувавши ситуації та не вибравши безпечної швидкості, здійснив наїзд на пішохода – учня агротехнічного коледжу.
Однак варто зазначити, за словами правоохоронців, хлопець перебігав дорогу у невстановленому місці, – поза пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП потерпілий отримав закритий перелом кісток правої голені. Його доправили до травматологічного відділення Володимир-Волинського ТМО.
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ДТП трапилася на вулиці Полуботка, о 08:00 ранку 2 жовтня, – пише Володимир Медіа.
20-річний житель Володимира-Волинського, не врахувавши ситуації та не вибравши безпечної швидкості, здійснив наїзд на пішохода – учня агротехнічного коледжу.
Однак варто зазначити, за словами правоохоронців, хлопець перебігав дорогу у невстановленому місці, – поза пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП потерпілий отримав закритий перелом кісток правої голені. Його доправили до травматологічного відділення Володимир-Волинського ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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