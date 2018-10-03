На Волині Passat збив студента





ДТП трапилася на вулиці Полуботка, о 08:00 ранку 2 жовтня, – пише



20-річний житель Володимира-Волинського, не врахувавши ситуації та не вибравши безпечної швидкості, здійснив наїзд на пішохода – учня агротехнічного коледжу.



Однак варто зазначити, за словами правоохоронців, хлопець перебігав дорогу у невстановленому місці, – поза пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП потерпілий отримав закритий перелом кісток правої голені. Його доправили до травматологічного відділення Володимир-Волинського ТМО.

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