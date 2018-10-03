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На Волині Passat збив студента

На Волині Passat збив студента
У Володимир-Волинському водій авто Volkswagen Passat збив студента. Зазначимо, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці.

ДТП трапилася на вулиці Полуботка, о 08:00 ранку 2 жовтня, – пише Володимир Медіа.

20-річний житель Володимира-Волинського, не врахувавши ситуації та не вибравши безпечної швидкості, здійснив наїзд на пішохода – учня агротехнічного коледжу.

Однак варто зазначити, за словами правоохоронців, хлопець перебігав дорогу у невстановленому місці, – поза пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав закритий перелом кісток правої голені. Його доправили до травматологічного відділення Володимир-Волинського ТМО.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Володимир-Волинський
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