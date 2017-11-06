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Розповіли, чому на Волині дешева картопля. ВІДЕО

Розповіли, чому на Волині дешева картопля. ВІДЕО
Щороку на Волині валовий збір картоплі перевищує мільйон тонн. За цим показником область – на восьмій позиції в державі. А за якістю твердо займає провідні позиції.

Нашу картопля на насіння купують інші регіони та країни, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

"Чернівчани приїхали до нас взяти сорти картоплі, які їм, вивчивши характеристики, імпонують", - розповідає консультант фермерського господарства "Еко-тур" Анатолій Аршулік.

Зараз в господарстві "Еко-тур" вирощують 74 сорти картоплі, з них – 20 продають як насіння та продовольчу. Аграрії кажуть, що бульба завжди вигідна коли є переробка.

"Ринок перенасичений, ціна демпінгує, тому що не потрібно стільки сирої картоплі в Украні: ні людям, ні тваринам. Вона продається за копійки", - продовжує розмову Анатолій.

"В цілому урожай вдався, цінова політика десь не зовсім задовільняє населення. Ціна сьогодні балансує від 3-4 гривень...", - розповів директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко.


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Теги: картопля, Волинь
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