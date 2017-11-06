Розповіли, чому на Волині дешева картопля. ВІДЕО





Нашу картопля на насіння купують інші регіони та країни, - йдеться у сюжеті



"Чернівчани приїхали до нас взяти сорти картоплі, які їм, вивчивши характеристики, імпонують", - розповідає консультант фермерського господарства "Еко-тур" Анатолій Аршулік.



Зараз в господарстві "Еко-тур" вирощують 74 сорти картоплі, з них – 20 продають як насіння та продовольчу. Аграрії кажуть, що бульба завжди вигідна коли є переробка.



"Ринок перенасичений, ціна демпінгує, тому що не потрібно стільки сирої картоплі в Украні: ні людям, ні тваринам. Вона продається за копійки", - продовжує розмову Анатолій.



"В цілому урожай вдався, цінова політика десь не зовсім задовільняє населення. Ціна сьогодні балансує від 3-4 гривень...", - розповів директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку на Волині валовий збір картоплі перевищує мільйон тонн. За цим показником область – на восьмій позиції в державі. А за якістю твердо займає провідні позиції.Нашу картопля на насіння купують інші регіони та країни, - йдеться у сюжеті 12 каналу "Чернівчани приїхали до нас взяти сорти картоплі, які їм, вивчивши характеристики, імпонують", - розповідає консультант фермерського господарства "Еко-тур"Зараз в господарстві "Еко-тур" вирощують 74 сорти картоплі, з них – 20 продають як насіння та продовольчу. Аграрії кажуть, що бульба завжди вигідна коли є переробка."Ринок перенасичений, ціна демпінгує, тому що не потрібно стільки сирої картоплі в Украні: ні людям, ні тваринам. Вона продається за копійки", - продовжує розмову Анатолій."В цілому урожай вдався, цінова політика десь не зовсім задовільняє населення. Ціна сьогодні балансує від 3-4 гривень...", - розповів директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА

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