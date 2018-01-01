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На Волині вилучили майже 22 тони небезпечного клею. ФОТО

На Волині вилучили майже 22 тони небезпечного клею. ФОТО
Волинські митники на посту «Доманове» затримали партію клею, сумарний вміст шкідливих речовин в якому перевищував 50%.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Упакований у пластикову та металеву тару товар загальною вагою майже 22 тони від турецької компанії-відправника переміщував транзитом через Україну міжнародний перевізник з Білорусії.

Щодо поданих до митного оформлення рідин спрацювала автоматизована система аналізу та управління ризиками (АСАУР). Вона впроваджується в практику роботи Державної фіскальної служби України з 2015 року в рамках імплементації міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (переглянута Кіотська конвенція).

Успішній протидії контрабанді передувала тривала і злагоджена взаємодія між оперативними підрозділами ДФС та СБУ.

У досліджених експертами зразках «клею» сумарний вміст ацетону, толуолу та метилетилкетону перевищував 50% маси. Відтак, увесь товар підлягає вилученню на відповідальне зберігання митниці до прийняття остаточних судових рішень.

Службі безпеки України у Волинській області, до компетенції якої
відноситься розслідування відповідних справ, надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.
На Волині вилучили майже 22 тони небезпечного клею. ФОТО

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Теги: клей, Волинь, Доманове, митниця
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