На Волині вилучили майже 22 тони небезпечного клею. ФОТО

Волинські митники на посту «Доманове» затримали партію клею, сумарний вміст шкідливих речовин в якому перевищував 50%.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Упакований у пластикову та металеву тару товар загальною вагою майже 22 тони від турецької компанії-відправника переміщував транзитом через Україну міжнародний перевізник з Білорусії.Щодо поданих до митного оформлення рідин спрацювала автоматизована система аналізу та управління ризиками (АСАУР). Вона впроваджується в практику роботи Державної фіскальної служби України з 2015 року в рамках імплементації міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (переглянута Кіотська конвенція).Успішній протидії контрабанді передувала тривала і злагоджена взаємодія між оперативними підрозділами ДФС та СБУ.У досліджених експертами зразках «клею» сумарний вміст ацетону, толуолу та метилетилкетону перевищував 50% маси. Відтак, увесь товар підлягає вилученню на відповідальне зберігання митниці до прийняття остаточних судових рішень.Службі безпеки України у Волинській області, до компетенції якоївідноситься розслідування відповідних справ, надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.