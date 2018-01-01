вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО

У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО
У Нововолинську по бульвару Шевченка злодії обікрали магазин «Ябко», побили вікна в аптеці та магазині з секонд-хендом.

Про це пише БУГ.

Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, сума збитків та точна кількість викраденої техніки наразі встановлюється. В сейф працівники на ніч кладуть товар. Там були вживані айфони та два айпади, якими торгував магазин.

Невідомі віджали ролет дверей. Як заявив Пикалюк, вони були прикріплені на дрібні дюбелі. Камер відеоспостереження на вулиці немає. В магазині – тільки в торговому залі, а в технічному приміщенні, де зберігався сейф – немає.

Окрім того, стало відомо, що цієї ж ночі на 15-му мікрорайоні побили цеглою вікна в аптеці та магазині з секон-хендом.
У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО
У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО
У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО
У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО
У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, крадій, злочин, злодій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Били і погрожували: двоє лучан викрали чоловіка
Сьогодні, 14:38
На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч
Сьогодні, 14:35
У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО
Сьогодні, 14:29
На Волині вилучили майже 22 тони небезпечного клею. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Розповіли, чому на Волині дешева картопля. ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
На Волині затримали чоловіків, які обкрадали автомобілі На Волині затримали чоловіків, які обкрадали автомобілі
25 липень, 12:05
Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
07 липень, 03:28
На Волині злодій вкрав із автомобіля гроші та документи На Волині злодій вкрав із автомобіля гроші та документи
02 жовтень, 15:32
Депутати Волиньради просять «прояснити» ситуацію довкола шахти №9 Депутати Волиньради просять «прояснити» ситуацію довкола шахти №9
26 вересень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зафіскували найвищі ціни на моркву та цибулю в Україні
Сьогодні, 15:02
 0
У Луцькому зоопарку – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
Били і погрожували: двоє лучан викрали чоловіка
Сьогодні, 14:38
 0
На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч
Сьогодні, 14:35
 0
У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО
Сьогодні, 14:29
 0
Медіа
відео
1/8