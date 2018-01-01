У Нововолинську злодії винесли з магазину сейф з продукцією Apple. ФОТО





Про це пише



Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, сума збитків та точна кількість викраденої техніки наразі встановлюється. В сейф працівники на ніч кладуть товар. Там були вживані айфони та два айпади, якими торгував магазин.



Невідомі віджали ролет дверей. Як заявив Пикалюк, вони були прикріплені на дрібні дюбелі. Камер відеоспостереження на вулиці немає. В магазині – тільки в торговому залі, а в технічному приміщенні, де зберігався сейф – немає.



Окрім того, стало відомо, що цієї ж ночі на 15-му мікрорайоні побили цеглою вікна в аптеці та магазині з секон-хендом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську по бульвару Шевченка злодії обікрали магазин «Ябко», побили вікна в аптеці та магазині з секонд-хендом.Про це пише БУГ Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції, сума збитків та точна кількість викраденої техніки наразі встановлюється. В сейф працівники на ніч кладуть товар. Там були вживані айфони та два айпади, якими торгував магазин.Невідомі віджали ролет дверей. Як заявив Пикалюк, вони були прикріплені на дрібні дюбелі. Камер відеоспостереження на вулиці немає. В магазині – тільки в торговому залі, а в технічному приміщенні, де зберігався сейф – немає.Окрім того, стало відомо, що цієї ж ночі на 15-му мікрорайоні побили цеглою вікна в аптеці та магазині з секон-хендом.

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