На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч

На Волині судитимуть мешканця Чернігівщини, який обкрадав пенсіонерів у Маневицькому районі. Загальна сума вкраденого склала майже 130 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до судуобвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення крадіжок і грабежу 44-річним мешканцем Чернігівщини.Раніше судимий за крадіжку чоловік улітку минулого року тричіпроникав в оселі, де мешкали люди похилого віку (усім потерпілим – понад 80 років), у селах Кам'януха, Мала Ведмежка та Старий Чорторийськ Маневицького району й викрадав гроші, які лежали у доступних місцях.Одного разу потерпіла застала його за злочинними діями, однакзловмисника це не спинило й він пограбував 81-річну господиню оселі.Таким чином він завдав пенсіонерам майнової шкоди на понад 128 тис.грн. і тепер відповідатиме за скоєне перед судом.