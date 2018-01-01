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На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч

На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч
На Волині судитимуть мешканця Чернігівщини, який обкрадав пенсіонерів у Маневицькому районі. Загальна сума вкраденого склала майже 130 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду
обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення крадіжок і грабежу 44-річним мешканцем Чернігівщини.

Раніше судимий за крадіжку чоловік улітку минулого року тричі
проникав в оселі, де мешкали люди похилого віку (усім потерпілим – понад 80 років), у селах Кам'януха, Мала Ведмежка та Старий Чорторийськ Маневицького району й викрадав гроші, які лежали у доступних місцях.

Одного разу потерпіла застала його за злочинними діями, однак
зловмисника це не спинило й він пограбував 81-річну господиню оселі.

Таким чином він завдав пенсіонерам майнової шкоди на понад 128 тис.
грн. і тепер відповідатиме за скоєне перед судом.

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Теги: крадіжка, Волинь, суд, гроші, пенсіонер
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