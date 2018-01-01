На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч
Сьогодні, 14:35
На Волині судитимуть мешканця Чернігівщини, який обкрадав пенсіонерів у Маневицькому районі. Загальна сума вкраденого склала майже 130 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду
обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення крадіжок і грабежу 44-річним мешканцем Чернігівщини.
Раніше судимий за крадіжку чоловік улітку минулого року тричі
проникав в оселі, де мешкали люди похилого віку (усім потерпілим – понад 80 років), у селах Кам'януха, Мала Ведмежка та Старий Чорторийськ Маневицького району й викрадав гроші, які лежали у доступних місцях.
Одного разу потерпіла застала його за злочинними діями, однак
зловмисника це не спинило й він пограбував 81-річну господиню оселі.
Таким чином він завдав пенсіонерам майнової шкоди на понад 128 тис.
грн. і тепер відповідатиме за скоєне перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду
обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення крадіжок і грабежу 44-річним мешканцем Чернігівщини.
Раніше судимий за крадіжку чоловік улітку минулого року тричі
проникав в оселі, де мешкали люди похилого віку (усім потерпілим – понад 80 років), у селах Кам'януха, Мала Ведмежка та Старий Чорторийськ Маневицького району й викрадав гроші, які лежали у доступних місцях.
Одного разу потерпіла застала його за злочинними діями, однак
зловмисника це не спинило й він пограбував 81-річну господиню оселі.
Таким чином він завдав пенсіонерам майнової шкоди на понад 128 тис.
грн. і тепер відповідатиме за скоєне перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому зоопарку – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Били і погрожували: двоє лучан викрали чоловіка
Сьогодні, 14:38
На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч
Сьогодні, 14:35
На Волині вилучили майже 22 тони небезпечного клею. ФОТО
Сьогодні, 14:22