У Луцькому зоопарку – поповнення. ФОТО

У Луцькому зоопарку з'явилися нові звірята - мангобеї.Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.Вже пристосувалися до нових умов проживання трійко новоселів. Вони належать до родини мангобеїв, що має 6 видів. Рисою, що вирізняє цих мавпочок, є гола верхня повіка, шкіра якої світліша, ніж шкіра обличчя і шерсть."Мангобеї – п’ятий вид приматів, що оселився у нас. Тож не гайте часу і приходьте знайомитися із. Вони, як ви бачите зі знімків Павла Березюка, ще ті моделі!" - йдеться у повідомленні.Приїхали вмавпочки з Фельдман Екопарку. До слова, цей зоопарк у 2015-му подарував Луцькому зоопарку на відкриття після реконструкції пару зелених мавпочок. Зараз вони – вже багатодітна родина, яка тішить усіх без винятку відвідувачів.А ще, як уточнює директор КП "Луцький зоопарк", для них надважливо те, що з часу реконстукції у зоо не зраджуєють традиціям і будують кілька нових вольєрів щороку. За цей сезон у три гарні вольєри поселилися сурікати, рисі і мангобеї.Збудували їх за кошти, придбані з реалізації квитків."Тож дякуємо усім нашим відвідувачам. Адже вони певним чином теж фундатори змін на краще у зоопарку. Нагадуємо, що місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах Луцька працює щодня, без свят вихідних, з 10.00 і до кінця світлового дня (у зимовий період – до 17.00). Чекаємо на всіх і кожного!" - повідомили в зоопарку.