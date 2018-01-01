У Луцькому зоопарку – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 14:40
У Луцькому зоопарку з'явилися нові звірята - мангобеї.
Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.
Вже пристосувалися до нових умов проживання трійко новоселів. Вони належать до родини мангобеїв, що має 6 видів. Рисою, що вирізняє цих мавпочок, є гола верхня повіка, шкіра якої світліша, ніж шкіра обличчя і шерсть.
"Мангобеї – п’ятий вид приматів, що оселився у нас. Тож не гайте часу і приходьте знайомитися із Льончиком, Лілу і Дашею. Вони, як ви бачите зі знімків Павла Березюка, ще ті моделі!" - йдеться у повідомленні.
Приїхали вмавпочки з Фельдман Екопарку. До слова, цей зоопарк у 2015-му подарував Луцькому зоопарку на відкриття після реконструкції пару зелених мавпочок. Зараз вони – вже багатодітна родина, яка тішить усіх без винятку відвідувачів.
А ще, як уточнює директор КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко, для них надважливо те, що з часу реконстукції у зоо не зраджуєють традиціям і будують кілька нових вольєрів щороку. За цей сезон у три гарні вольєри поселилися сурікати, рисі і мангобеї.
Збудували їх за кошти, придбані з реалізації квитків.
"Тож дякуємо усім нашим відвідувачам. Адже вони певним чином теж фундатори змін на краще у зоопарку. Нагадуємо, що місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах Луцька працює щодня, без свят вихідних, з 10.00 і до кінця світлового дня (у зимовий період – до 17.00). Чекаємо на всіх і кожного!" - повідомили в зоопарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.
Вже пристосувалися до нових умов проживання трійко новоселів. Вони належать до родини мангобеїв, що має 6 видів. Рисою, що вирізняє цих мавпочок, є гола верхня повіка, шкіра якої світліша, ніж шкіра обличчя і шерсть.
"Мангобеї – п’ятий вид приматів, що оселився у нас. Тож не гайте часу і приходьте знайомитися із Льончиком, Лілу і Дашею. Вони, як ви бачите зі знімків Павла Березюка, ще ті моделі!" - йдеться у повідомленні.
Приїхали вмавпочки з Фельдман Екопарку. До слова, цей зоопарк у 2015-му подарував Луцькому зоопарку на відкриття після реконструкції пару зелених мавпочок. Зараз вони – вже багатодітна родина, яка тішить усіх без винятку відвідувачів.
А ще, як уточнює директор КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко, для них надважливо те, що з часу реконстукції у зоо не зраджуєють традиціям і будують кілька нових вольєрів щороку. За цей сезон у три гарні вольєри поселилися сурікати, рисі і мангобеї.
Збудували їх за кошти, придбані з реалізації квитків.
"Тож дякуємо усім нашим відвідувачам. Адже вони певним чином теж фундатори змін на краще у зоопарку. Нагадуємо, що місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах Луцька працює щодня, без свят вихідних, з 10.00 і до кінця світлового дня (у зимовий період – до 17.00). Чекаємо на всіх і кожного!" - повідомили в зоопарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зафіскували найвищі ціни на моркву та цибулю в Україні
Сьогодні, 15:02
У Луцькому зоопарку – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Били і погрожували: двоє лучан викрали чоловіка
Сьогодні, 14:38