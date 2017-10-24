Від білизни до шикарних шуб: у Луцьку – Харківський ярмарок. ФОТО

У Луцьку на території стадіону «Авангард» розпочав роботу Харківський ярмарок – тут за значно нижчими ніж на базарі цінами можна придбати одяг, взуття, сумки та навіть вироби зі срібла.Ярмарок стартував 3 жовтня.Щорічно він пропонує лучанам товари від виробників за доступними цінами. Цьогоріч на ярмарок привезли свої товари 44 виробники із Київської, Харківської, Дніпропетровської, Вінницької, Черкаської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Житомирської, Кіровоградської та Миколаївської областей.Тут – просто широченний вибір одягу, починаючи від білизни та закінчуючи шубами й пальтами. Знайти тут одяг до вподоби може кожен, адже на ярмарку є товари і для дітей, і для дорослих.«Тут представлений одяг для осені-весни… Кожного року ми приїжджаємо перед Покровою - лучани вже звикли, що ми приїжджаємо у цей час, тому чекають на нас, взагалі у вас дуже гостинне місто», - зазначила організатор дійстваТакож на виставці можна знайти трави та трав’яні креми, дієтичні добавки, волинянам пропонують широкий асортимент ковдр, рушників, сумок, рукавиць, гаманців, чоловічого та жіночого взуття та навіть вироби зі срібла й позолочені прикраси від Харківської ювелірної фабрики.Цікаво, що в асортименті – чимало речей від українських виробників. Приватний підприємецьрозповіла, що на виставку до Луцька приїжджає вже вшосте, тож клієнтів не бракує – у жінки є навіть постійні покупці, які приводять за собою рідних та знайомих. Вона пропонує лучанам пальта бренду «IgLen» на будь-який смак, які шиють на фірмі «Єна». Такі пальта у Луцьку можна придбати лише у рамках виставки.Виробляють вехній одяг у Харкові, і його пошиттям займаються із 1988 року. За 30 років на ринку бренд знайшов свої «фішки» та покупця.«У нас дуже хороші тканини, вироблені в Німеччині, Італії, Франції і Туреччині, але все виробництво знаходиться у нас, в Україні. Наші лекала виготовлені українськими майстрами, маємо дуже добру базу», - розповіла Олена Єна.До Луцька підприємець привезла чимало цікавих моделей пальт із шерсті, кашеміру та навіть штучного французького хутра, які пошиті на італійських та турецьких підкладках.«Бувають ексклюзивні тканини, які до нас потрапляють по 2-4 рулони. Ми постійно шукаємо цікаві тканини, які підходять українкам за ментальністю – щоб у них було і гарно, і тепло, і вони не втрачали якості ні від дощу, ні від снігу», - розповіла жінка. Ще одним приємним бонусом є ціна на вироби: оскільки їх пропонують самі виробники, купити речі можна «без накрутки», як на базарах чи у магазинах.«Якщо тканина дорога, то виріб не може бути уже дешевим, але все одно, як виробники ми тримаємо марку і якщо, наприклад, у магазині пальто коштуватиме 5-7 тисяч, у нас коштує в межах 3 тисяч», - підсумувала підприємець.Підприємецьпривіз до Луцька шапки, які він виробляє під брендом «Клаус». Вироби продають у декілька країн Європи, зокрема у Фінляндію, Естонію, Болгарію. Тож на Волинь також привезли головні убори на будь-який смак: від шапок із чорнобурки чи норки до елегантних беретів та яскравих кепок.Чоловік вже увосьме приїхав, аби вдягти волинян у теплі та стильні шапки.«Вже є й багато постійних клієнтів, з деким із Луцька ми співпрацюємо, я вже сировину їм продаю. Сьогодні я маю півтори тисячі шапок, а на вітрині – десь 600 штук, у широкому асортименті чоловічі жіночі та дитячі шапки», - розповів Жарський. Вже сьогодні кілька людей встигли придбати для себе головні убори.Загалом же на ярмарку – десятки видів одягу різних фасонів, фактури і з різних тканин, тож кожен може обрати товар до душі та по кишені. Харківський ярмарок у Луцьку діятиме до 16 жовтня із 9 ранку до 19 години щоденно.