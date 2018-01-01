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П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО

П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
Адвокат, який потрапив в аварію в Луцьку, намагався втекти від поліції, залишивши авто.

Так, близько 12 години водій, рухаючись на авто ZX LandMark, повертав з вулиці Дубнівської на Глушець. На повороті водій не впорався з керуванням, збив дорожній знак та перекинувся на узбіччя, - пишуть Волинські новини.

Як повідомили патрульні, які працюють на місці ДТП, кермувальник намагався втекти з місця події.

Внаслідок ДТП, водій не постраждав, його оглянули медики швидкої, які прибули на місце події.

Зауважимо, авто із цими номерами вже не вперше потрапляє у п’яну ДТП.

Так, у грудні 2016 року цей же водій скоїв аварію поблизу Жидичина. Тоді правоохоронцям, що прибули на місце ДТП, він представився адвокатом Олесем Ніколаєнком.

Як розповідали очевидці, водій ледь тримався на ногах та нерозбірливо говорив. Працівники поліції відвезли його на експертизу, що показала 1,8 проміле алкоголю в крові.

П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО
П'янючий адвокат, який на джипі перевернувся в Луцьку, втікав від патрульних. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 2
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