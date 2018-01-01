Луцькі вулиці попідмітають за 2 мільйони гривень





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Поділили тендер на чотири лоти вартістю 113 000 гривень, 117 000 гривень, 1 575 000 гривень та 295 000 гривень.



Йдеться про санітарне прибирання доріг, тротуарів, газонів вулиць, схилів, скверів міста Луцька, у тому числі механізоване прибирання та полив вулиць, з вивезенням зібраного на полігон твердих побутових відходів в село Брище Луцького району.



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