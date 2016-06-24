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Мав претензії до Бога: у Дніпрі п'яний чоловік дебоширив у церкві. ФОТО

Мав претензії до Бога: у Дніпрі п'яний чоловік дебоширив у церкві. ФОТО
У Дніпрі у Свято-Духівській церкві Київського патріархату п'яний чоловік почав трощити релігійний інвентар.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав настоятель Свято-Духівського храму Ярослав Малерик, передає Depo.Дніпро.

«Це результат молитви п'яної особи, який захотів помолитись Богу, а це претензії до Бога», - пише священик.

Зазначають, що чоловіка за п'ять хвилин затримали поліцейські.
Мав претензії до Бога: у Дніпрі п'яний чоловік дебоширив у церкві. ФОТО
Мав претензії до Бога: у Дніпрі п'яний чоловік дебоширив у церкві. ФОТО
Мав претензії до Бога: у Дніпрі п'яний чоловік дебоширив у церкві. ФОТО

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Теги: церква, дебошир, алкоголь, Дніпро
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