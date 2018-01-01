На Волині посадовиця-хабарниця відбулась штрафом





Про це йдеться у публікації на сайті



4 квітня цього року начальницю господарсько-земельного відділу Устилузької міської ради Володимир-Волинського району викрили на отриманні хабара. Марина Повзун вимагала, а потім одержала 500 доларів США за сприяння в наданні в оренду нежитлового приміщення господарської будівлі.



Серед робочого дня в кафе «Гранд», що в Устилузі, в бюстгальтері посадовиці з’явились п’ять стодоларових купюр. За цю суму вона обіцяла вплинути на членів виконкому, які повинні були прийняти відповідне рішення. Однак впливати не довелося. Правоохоронці «застукали» Марину Повзун «на гарячому».



Слідство тривало недовго і вже на початку червня справу розглядали у Володимир-Волинському міському суді під головуванням Надії Пікули відомої тим, що її й саму раніше обвинувачували в корупційному правопорушенні – вона розглядала справи, де адвокатом однієї зі сторін був її зять Роман Рудись.



Перед Фемідою Марина Повзун свою вину визнала повністю. Відтак суд вирішив не досліджувати матеріали справи. Головуюча Надія Пікула взяла до уваги пом’якшуючу обставину – обвинувачена виявилась багатодітною матір’ю – і покарала корупціонерку штрафом. (До слова, рік тому на Марину Повзун складали постанову за неналежне виконання батьківських обов’язків. Але й тоді суд обмежився усним попередженням).



«Враховуючи обставини справи, що пом’якшують покарання, особу обвинуваченої, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, позитивну характеристику, наявність статусу багатодітної сім’ї та перебування на утриманні трьох неповнолітніх дітей, суд дійшов висновку, що її перевиховання та виправлення можливе без ізоляції від суспільства та призначення покарання у виді штрафу в розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 гривень».



Таке покарання, на думку суду, є співмірним протиправному діянню, необхідним і достатнім для виправлення засудженої та попередження нових злочинів і не може вважатися явно несправедливим внаслідок м’якості чи недостатнім для досягнення мети покарання», – йдеться у вироку.



Таким чином начальниця господарсько-земельного відділу Устилузької міської ради відбулася, так би мовити, легким переляком. До слова, у судовій справі не було жодного слова про відсторонення від виконання службових обов’язків, а у вироку – про звільнення. Тож, журналісти вирішили поцікавитись подальшим перебігом цієї історії.



Марина Повзун працює в Устилузькій міськраді Володимир-Волинського району з 2005 року і, як ні в чому не бувало, й донині. Це вдалося з’ясувати безпосередньо в очільника Устилузької міської територіальної громади Віктора Поліщука.



«Її визнали винною у вчиненні корупційного злочину, згідно законодавства її зобов’язані звільнити! Частина третя статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» гласить: Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.



Крім того, це передбачено іншим спеціальним законом – стаття 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»: Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема начальника відділу звільняє міський голова», – пояснює юрист.



Підтвердила слова експерта і прокуратура Волинської області. Вирок набрав законної сили 6 липня цього року і не був оскаржений в апеляційному порядку. Державне обвинувачення відносно Марини Повзун представляв прокурор Олександр Ліпко.



Отже, Марину Повзун, згідно закону, повинні були звільнити, але вона й досі на тій самій посаді, почувається впевнено і навідріз відмовляється будь-що коментувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовиця Устилузької ОТГ погоріла на хабарі і визнала це на суді. Однак її так і не звільнили, бо колеги вважають її невинною.Про це йдеться у публікації на сайті Громадське Волинь 4 квітня цього року начальницю господарсько-земельного відділу Устилузької міської ради Володимир-Волинського району викрили на отриманні хабара.вимагала, а потім одержала 500 доларів США за сприяння в наданні в оренду нежитлового приміщення господарської будівлі.Серед робочого дня в кафе «Гранд», що в Устилузі, в бюстгальтері посадовиці з’явились п’ять стодоларових купюр. За цю суму вона обіцяла вплинути на членів виконкому, які повинні були прийняти відповідне рішення. Однак впливати не довелося. Правоохоронці «застукали» Марину Повзун «на гарячому».Слідство тривало недовго і вже на початку червня справу розглядали у Володимир-Волинському міському суді під головуваннямвідомої тим, що її й саму раніше обвинувачували в корупційному правопорушенні – вона розглядала справи, де адвокатом однієї зі сторін був її зятьПеред Фемідою Марина Повзун свою вину визнала повністю. Відтак суд вирішив не досліджувати матеріали справи. Головуюча Надія Пікула взяла до уваги пом’якшуючу обставину – обвинувачена виявилась багатодітною матір’ю – і покарала корупціонерку штрафом. (До слова, рік тому на Марину Повзун складали постанову за неналежне виконання батьківських обов’язків. Але й тоді суд обмежився усним попередженням).«Враховуючи обставини справи, що пом’якшують покарання, особу обвинуваченої, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, позитивну характеристику, наявність статусу багатодітної сім’ї та перебування на утриманні трьох неповнолітніх дітей, суд дійшов висновку, що її перевиховання та виправлення можливе без ізоляції від суспільства та призначення покарання у виді штрафу в розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 гривень».Таке покарання, на думку суду, є співмірним протиправному діянню, необхідним і достатнім для виправлення засудженої та попередження нових злочинів і не може вважатися явно несправедливим внаслідок м’якості чи недостатнім для досягнення мети покарання», – йдеться у вироку.Таким чином начальниця господарсько-земельного відділу Устилузької міської ради відбулася, так би мовити, легким переляком. До слова, у судовій справі не було жодного слова про відсторонення від виконання службових обов’язків, а у вироку – про звільнення. Тож, журналісти вирішили поцікавитись подальшим перебігом цієї історії.Марина Повзун працює в Устилузькій міськраді Володимир-Волинського району з 2005 року і, як ні в чому не бувало, й донині. Це вдалося з’ясувати безпосередньо в очільника Устилузької міської територіальної громади Віктора Поліщука.«Її визнали винною у вчиненні корупційного злочину, згідно законодавства її зобов’язані звільнити! Частина третя статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» гласить: Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.Крім того, це передбачено іншим спеціальним законом – стаття 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»: Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема начальника відділу звільняє міський голова», – пояснює юрист.Підтвердила слова експерта і прокуратура Волинської області. Вирок набрав законної сили 6 липня цього року і не був оскаржений в апеляційному порядку. Державне обвинувачення відносно Марини Повзун представляв прокурор Олександр Ліпко.Отже, Марину Повзун, згідно закону, повинні були звільнити, але вона й досі на тій самій посаді, почувається впевнено і навідріз відмовляється будь-що коментувати.

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