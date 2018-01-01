Розшукують волинянку, яка три роки тому вийшла з дому і не повернулась. ФОТО





Про це повідомили у



Волинянка у 2015 році пішла з дому та дотепер не повернулася.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклої, невідкладно повідомити за номерами телефону: (03352) 5-32-84, (0332) 24-42-98 або на лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 35-річну Зубчик Ольгу Олександрівну.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Волинянка у 2015 році пішла з дому та дотепер не повернулася.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклої, невідкладно повідомити за номерами телефону: (03352) 5-32-84, (0332) 24-42-98 або на лінію «102».

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