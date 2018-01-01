вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують волинянку, яка три роки тому вийшла з дому і не повернулась. ФОТО

Розшукують волинянку, яка три роки тому вийшла з дому і не повернулась. ФОТО
На Волині розшукують 35-річну Зубчик Ольгу Олександрівну.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Волинянка у 2015 році пішла з дому та дотепер не повернулася.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклої, невідкладно повідомити за номерами телефону: (03352) 5-32-84, (0332) 24-42-98 або на лінію «102».
Розшукують волинянку, яка три роки тому вийшла з дому і не повернулась. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині подорожчає тепло
Сьогодні, 16:30
На Черкащині школярі по-звірячому побили третьокласника
Сьогодні, 16:20
Розшукують волинянку, яка три роки тому вийшла з дому і не повернулась. ФОТО
Сьогодні, 16:09
На Волині посадовиця-хабарниця відбулась штрафом
Сьогодні, 16:08
Мав претензії до Бога: у Дніпрі п'яний чоловік дебоширив у церкві. ФОТО
Сьогодні, 15:56
Схожі новини
Волиняни пішли за грибами і зникли Волиняни пішли за грибами і зникли
02 жовтень, 09:55
Волинські правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО Волинські правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО
17 вересень, 16:02
Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО
23 серпень, 13:43
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
22 серпень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь обігнала 7 областей за рівнем зарплат
Сьогодні, 16:56
 0
У Нововолинську – вибух в багатоповерхівці. ФОТО
Сьогодні, 16:49
 0
У місті на Волині подорожчає тепло
Сьогодні, 16:30
 0
На Черкащині школярі по-звірячому побили третьокласника
Сьогодні, 16:20
 0
Розшукують волинянку, яка три роки тому вийшла з дому і не повернулась. ФОТО
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8