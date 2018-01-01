вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У райцентрі на Волині не вистачає бейбі-боксів для новоспечених мам

У райцентрі на Волині не вистачає бейбі-боксів для новоспечених мам
Ковель не отримав необхідної кількості “пакунків малюка”.

В управлінні соціального захисту населення ковельським матусям, які народили діток у вересні, вручили перших двадцять «пакунків малюка», - повідомили у ковельській мерії.

За інформацією заступника начальника управління Валентини Шарунович, на 1 жовтня був потрібен ще 51 бейбі-бокс. Необхідні заявки щодня передаються у Луцьк та поки така цільова допомога не надійшла на Волинь.

Тож коли родини отримають речі для немовлят залежить від постачальника.

Разом з тим, відучора “Пакунки малюка” почали видавати при виписці породіллям у пологовому будинку. Їх туди надійшло 28 і троє матусь уже поїхали додому з подарунками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пакунок малюка, бейбі-бокс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
Двоє лучанок виграли ноутбуки, розраховуючись картками ПриватБанку*
Сьогодні, 18:46
У райцентрі на Волині не вистачає бейбі-боксів для новоспечених мам
Сьогодні, 18:43
Лучанин виростив кавбуза-гіганта. ФОТО
Сьогодні, 18:28
У Ковелі Dzidzio презентує романтичну комедію й влаштує автограф-сесію
Сьогодні, 18:26
Схожі новини
Розповіли, коли волинські породіллі почнуть отримувати бейбі-бокси Розповіли, коли волинські породіллі почнуть отримувати бейбі-бокси
03 вересень, 15:32
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
20 вересень, 16:56
У Володимирі новонародженим даруватимуть «пакунок малюка» У Володимирі новонародженим даруватимуть «пакунок малюка»
19 липень, 19:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани дивитимуться кіно з патрульними поліцейськими
Сьогодні, 19:35
 0
У волинському селі біля смітника знайшли людські останки
Сьогодні, 19:20
 0
Що цікавого відбудеться у «Промені» в жовтні*
Сьогодні, 19:15
 0
У спальному районі Луцька повісився чоловік
Сьогодні, 19:09
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8