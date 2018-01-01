У райцентрі на Волині не вистачає бейбі-боксів для новоспечених мам

Ковель не отримав необхідної кількості “пакунків малюка”.В управлінні соціального захисту населення ковельським матусям, які народили діток у вересні, вручили перших двадцять «пакунків малюка», - повідомили у ковельській мерії.За інформацією заступника начальника управління, на 1 жовтня був потрібен ще 51 бейбі-бокс. Необхідні заявки щодня передаються у Луцьк та поки така цільова допомога не надійшла на Волинь.Тож коли родини отримають речі для немовлят залежить від постачальника.Разом з тим, відучора “Пакунки малюка” почали видавати при виписці породіллям у пологовому будинку. Їх туди надійшло 28 і троє матусь уже поїхали додому з подарунками.