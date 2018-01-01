У райцентрі на Волині не вистачає бейбі-боксів для новоспечених мам
Сьогодні, 18:43
Ковель не отримав необхідної кількості “пакунків малюка”.
В управлінні соціального захисту населення ковельським матусям, які народили діток у вересні, вручили перших двадцять «пакунків малюка», - повідомили у ковельській мерії.
За інформацією заступника начальника управління Валентини Шарунович, на 1 жовтня був потрібен ще 51 бейбі-бокс. Необхідні заявки щодня передаються у Луцьк та поки така цільова допомога не надійшла на Волинь.
Тож коли родини отримають речі для немовлят залежить від постачальника.
Разом з тим, відучора “Пакунки малюка” почали видавати при виписці породіллям у пологовому будинку. Їх туди надійшло 28 і троє матусь уже поїхали додому з подарунками.
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В управлінні соціального захисту населення ковельським матусям, які народили діток у вересні, вручили перших двадцять «пакунків малюка», - повідомили у ковельській мерії.
За інформацією заступника начальника управління Валентини Шарунович, на 1 жовтня був потрібен ще 51 бейбі-бокс. Необхідні заявки щодня передаються у Луцьк та поки така цільова допомога не надійшла на Волинь.
Тож коли родини отримають речі для немовлят залежить від постачальника.
Разом з тим, відучора “Пакунки малюка” почали видавати при виписці породіллям у пологовому будинку. Їх туди надійшло 28 і троє матусь уже поїхали додому з подарунками.
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