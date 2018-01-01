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На Черкащині школярі по-звірячому побили третьокласника

На Черкащині школярі по-звірячому побили третьокласника
У селищі Чорнобай Черкаської області однокласники жорстоко побили третьокласника Давида Лавриненка. Через побої дитина впала у кому.

Про це на сторінці у Facebook повідомила місцева жителька Леся Бондар. За її словами, дитину не просто побили, з неї познущалися — виривали волосся, викручували руки, - пише Обозреватель.


"І все посеред білого дня. Дожили до ручки. Де вчителі? Де директор школи? Де відповідальний з виховної роботи? Де чергові по школі? Я сьогодні бачила, де вони (чергові) сидять втрьох за столом з якимось чоловіком, торговим представником, ляси точать. Це було між 6 і 7-мим уроком, а ні щоб підняти свою п'яту точку і пройти по поверхам і навколо школи, може, там вже когось убили. Як після цього відправляти дитину до школи?" — обурилася вона.

Рідна тітка хлопчика Наталія Попова повідомила vikka.ua, що дитина у важкому стані.

Поліція вже почала розслідування за даним фактом.

"Чорнобаївським відділенням поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", — повідомили у прес-службі.

Пізніше стало відомо, що хлопчикові вже зробили дві операції і видалили селезінку.

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Теги: дитина, побиття, школярі
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