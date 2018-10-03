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Італію засипало градом. ВІДЕО

Італію засипало градом. ВІДЕО
На північний-захід Італії обрушилася стихія. Прибережні райони Лігурії засипало градом.

Всього за пару годин дороги засипало товстим шаром льоду, але через високу температуру все швидко розтануло і перетворилося в кашу, - пишуть Факти.

Місцями опадів було так багато, що автомобілям було важко пересуватися.



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Теги: Італія, град
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