Італію засипало градом. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
На північний-захід Італії обрушилася стихія. Прибережні райони Лігурії засипало градом.
Всього за пару годин дороги засипало товстим шаром льоду, але через високу температуру все швидко розтануло і перетворилося в кашу, - пишуть Факти.
Місцями опадів було так багато, що автомобілям було важко пересуватися.
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Всього за пару годин дороги засипало товстим шаром льоду, але через високу температуру все швидко розтануло і перетворилося в кашу, - пишуть Факти.
Місцями опадів було так багато, що автомобілям було важко пересуватися.
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