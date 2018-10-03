Італію засипало градом. ВІДЕО





Всього за пару годин дороги засипало товстим шаром льоду, але через високу температуру все швидко розтануло і перетворилося в кашу, - пишуть



Місцями опадів було так багато, що автомобілям було важко пересуватися.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На північний-захід Італії обрушилася стихія. Прибережні райони Лігурії засипало градом.Всього за пару годин дороги засипало товстим шаром льоду, але через високу температуру все швидко розтануло і перетворилося в кашу, - пишуть Факти Місцями опадів було так багато, що автомобілям було важко пересуватися.

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