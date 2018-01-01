Волинь обігнала 7 областей за рівнем зарплат

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у серпні становила 7460 грн (в Україні – 8977 грн).А це у 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 27,9% більше, ніж у серпні 2017р., - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Рівненську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9364 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8500 грн, у будівельних організаціях – 7833 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6598 грн, освітніх закладах – 5959 грн, установах охорони здоров’я – 5314 грн.Впродовж серпня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 26,4% і на 1 вересня 2018р. становила 19,3 млн.грн, що дорівнює 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень. Недоотримали зароблене 3,2 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, в середньому по 5285 грн кожен.