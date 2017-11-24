У Нововолинську – вибух в багатоповерхівці. ФОТО





Таке повідомлення вранці отримали нововолинські рятувальники від мешканців будинку. Люди спершу думали, що в одній із квартир вибухнув газ. На місце прибули представники екстрених служб, - пише



Як повідомили у міськвідділі ДСНС, об 11 годині 12 хвилин на пункт зв’язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про вибух невідомого походження за адресою: вул. Стуса, 9. Туди негайно направили відділення в складі 4-х вогнеборців. Пожежі в епіцентрі вибуху не виявили.



На місці події працювали усі екстрені служби. Також приїхав і начальник відділу транспорту і зв’язку міськвиконкому Юрій Коцура.



Обстеживши місце вибуху, представники «Волиньгазу» постановили – вибух із витоком природного газу не пов’язаний.



“З природнім газом це ніяк не пов’язано. Там дійсно стався вибух. Але не від газу. Я був на місці цієї події. Туди приїхали і поліція, і рятувальники, і швидка. З чоловіком, дії якого і спричинили цей вибух, нічого серйозного не сталося. Він лише руку трошки пошкодив і все. Його не госпіталізували“, – запевнив фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці Володимир-Волинського відділення ПАТ “Волиньгаз” Олег Галій.



Як з’ясувалося, власник помешкання розрізав «болгаркою» сейф, у якому зберігав вибухові речовини.



Поліцейські кажуть, дозвіл на мисливську рушницю мав, набої зберігав окремо, тож зайнявся лише порох.



“Сейф закрився. І власник хотів болгаркою розрізати його. І пішли іскри, від яких зайнявся порох, яких зберігався в цьому сейфі. Цей чоловік має всі дозвільні документи. Але патрони він зберігав окремо, а порох окремо. А це заборонено. Бо має все зберігатися в сейфі. То будемо проводити детальну перевірку і з’ясовувати чи є тут склад вмисного правопорушення чи ні“, – зазначив начальник Нововолинського відділу поліції ГУНП в області Віктор Пикалюк.



Якої шкоди вибух завдав помешканню детально не відомо, проте видно, що в квартирі посипалися шибки.



Чоловік, який намагався відчинити сейф із порохом, не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 3-го жовтня, в будинку на Стуса, 9 трапився вибух.Таке повідомлення вранці отримали нововолинські рятувальники від мешканців будинку. Люди спершу думали, що в одній із квартир вибухнув газ. На місце прибули представники екстрених служб, - пише Нововолинськ.com.ua Як повідомили у міськвідділі ДСНС, об 11 годині 12 хвилин на пункт зв’язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про вибух невідомого походження за адресою: вул. Стуса, 9. Туди негайно направили відділення в складі 4-х вогнеборців. Пожежі в епіцентрі вибуху не виявили.На місці події працювали усі екстрені служби. Також приїхав і начальник відділу транспорту і зв’язку міськвиконкому Юрій Коцура.Обстеживши місце вибуху, представники «Волиньгазу» постановили – вибух із витоком природного газу не пов’язаний.“З природнім газом це ніяк не пов’язано. Там дійсно стався вибух. Але не від газу. Я був на місці цієї події. Туди приїхали і поліція, і рятувальники, і швидка. З чоловіком, дії якого і спричинили цей вибух, нічого серйозного не сталося. Він лише руку трошки пошкодив і все. Його не госпіталізували“, – запевнив фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці Володимир-Волинського відділення ПАТ “Волиньгаз” Олег Галій.Як з’ясувалося, власник помешкання розрізав «болгаркою» сейф, у якому зберігав вибухові речовини.Поліцейські кажуть, дозвіл на мисливську рушницю мав, набої зберігав окремо, тож зайнявся лише порох.“Сейф закрився. І власник хотів болгаркою розрізати його. І пішли іскри, від яких зайнявся порох, яких зберігався в цьому сейфі. Цей чоловік має всі дозвільні документи. Але патрони він зберігав окремо, а порох окремо. А це заборонено. Бо має все зберігатися в сейфі. То будемо проводити детальну перевірку і з’ясовувати чи є тут склад вмисного правопорушення чи ні“, – зазначив начальник Нововолинського відділу поліції ГУНП в області Віктор Пикалюк.Якої шкоди вибух завдав помешканню детально не відомо, проте видно, що в квартирі посипалися шибки.Чоловік, який намагався відчинити сейф із порохом, не постраждав.

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