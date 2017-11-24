У Нововолинську – вибух в багатоповерхівці. ФОТО
Сьогодні, 16:49
У Нововолинську 3-го жовтня, в будинку на Стуса, 9 трапився вибух.
Таке повідомлення вранці отримали нововолинські рятувальники від мешканців будинку. Люди спершу думали, що в одній із квартир вибухнув газ. На місце прибули представники екстрених служб, - пише Нововолинськ.com.ua.
Як повідомили у міськвідділі ДСНС, об 11 годині 12 хвилин на пункт зв’язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про вибух невідомого походження за адресою: вул. Стуса, 9. Туди негайно направили відділення в складі 4-х вогнеборців. Пожежі в епіцентрі вибуху не виявили.
На місці події працювали усі екстрені служби. Також приїхав і начальник відділу транспорту і зв’язку міськвиконкому Юрій Коцура.
Обстеживши місце вибуху, представники «Волиньгазу» постановили – вибух із витоком природного газу не пов’язаний.
“З природнім газом це ніяк не пов’язано. Там дійсно стався вибух. Але не від газу. Я був на місці цієї події. Туди приїхали і поліція, і рятувальники, і швидка. З чоловіком, дії якого і спричинили цей вибух, нічого серйозного не сталося. Він лише руку трошки пошкодив і все. Його не госпіталізували“, – запевнив фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці Володимир-Волинського відділення ПАТ “Волиньгаз” Олег Галій.
Як з’ясувалося, власник помешкання розрізав «болгаркою» сейф, у якому зберігав вибухові речовини.
Поліцейські кажуть, дозвіл на мисливську рушницю мав, набої зберігав окремо, тож зайнявся лише порох.
“Сейф закрився. І власник хотів болгаркою розрізати його. І пішли іскри, від яких зайнявся порох, яких зберігався в цьому сейфі. Цей чоловік має всі дозвільні документи. Але патрони він зберігав окремо, а порох окремо. А це заборонено. Бо має все зберігатися в сейфі. То будемо проводити детальну перевірку і з’ясовувати чи є тут склад вмисного правопорушення чи ні“, – зазначив начальник Нововолинського відділу поліції ГУНП в області Віктор Пикалюк.
Якої шкоди вибух завдав помешканню детально не відомо, проте видно, що в квартирі посипалися шибки.
Чоловік, який намагався відчинити сейф із порохом, не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке повідомлення вранці отримали нововолинські рятувальники від мешканців будинку. Люди спершу думали, що в одній із квартир вибухнув газ. На місце прибули представники екстрених служб, - пише Нововолинськ.com.ua.
Як повідомили у міськвідділі ДСНС, об 11 годині 12 хвилин на пункт зв’язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про вибух невідомого походження за адресою: вул. Стуса, 9. Туди негайно направили відділення в складі 4-х вогнеборців. Пожежі в епіцентрі вибуху не виявили.
На місці події працювали усі екстрені служби. Також приїхав і начальник відділу транспорту і зв’язку міськвиконкому Юрій Коцура.
Обстеживши місце вибуху, представники «Волиньгазу» постановили – вибух із витоком природного газу не пов’язаний.
“З природнім газом це ніяк не пов’язано. Там дійсно стався вибух. Але не від газу. Я був на місці цієї події. Туди приїхали і поліція, і рятувальники, і швидка. З чоловіком, дії якого і спричинили цей вибух, нічого серйозного не сталося. Він лише руку трошки пошкодив і все. Його не госпіталізували“, – запевнив фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці Володимир-Волинського відділення ПАТ “Волиньгаз” Олег Галій.
Як з’ясувалося, власник помешкання розрізав «болгаркою» сейф, у якому зберігав вибухові речовини.
Поліцейські кажуть, дозвіл на мисливську рушницю мав, набої зберігав окремо, тож зайнявся лише порох.
“Сейф закрився. І власник хотів болгаркою розрізати його. І пішли іскри, від яких зайнявся порох, яких зберігався в цьому сейфі. Цей чоловік має всі дозвільні документи. Але патрони він зберігав окремо, а порох окремо. А це заборонено. Бо має все зберігатися в сейфі. То будемо проводити детальну перевірку і з’ясовувати чи є тут склад вмисного правопорушення чи ні“, – зазначив начальник Нововолинського відділу поліції ГУНП в області Віктор Пикалюк.
Якої шкоди вибух завдав помешканню детально не відомо, проте видно, що в квартирі посипалися шибки.
Чоловік, який намагався відчинити сейф із порохом, не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинян попереджають про заморозки
Сьогодні, 17:00
Волинь обігнала 7 областей за рівнем зарплат
Сьогодні, 16:56
У Нововолинську – вибух в багатоповерхівці. ФОТО
Сьогодні, 16:49
У місті на Волині подорожчає тепло
Сьогодні, 16:30
На Черкащині школярі по-звірячому побили третьокласника
Сьогодні, 16:20