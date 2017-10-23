Волинян попереджають про заморозки
Сьогодні, 17:00
В Україні 4 жовтня очікується погіршення погодніх умов.
Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 4 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться у повідомлені.
Вночі 5 жовтня в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в західних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°.
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Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 4 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться у повідомлені.
Вночі 5 жовтня в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в західних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°.
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