Волинян попереджають про заморозки





Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.



"За даними УкрГідрометцентру, 4 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться у повідомлені.



Вночі 5 жовтня в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в західних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 4 жовтня очікується погіршення погодніх умов.Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області."За даними УкрГідрометцентру, 4 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться у повідомлені.Вночі 5 жовтня в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в західних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°.

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