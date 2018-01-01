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У волинянина, який їздив п'яним, забрали водійське посвідчення

У волинянина, який їздив п'яним, забрали водійське посвідчення
30-річний житель Любешівського району отримав штраф у розмірі 10200 гривень і в нього забрали водійські права за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області у Facebook.

Так, у серпні цього року патрульні затримали нетверезого мотоцикліста на дорозі в селі Угриничі близько 21.00 години, який здійснював незрозумілі маневри.

Полісмени подали звукові сигнали про зупинку, однак водій ще кілька хвилин проїхав, зупинившись на узбіччі проїжджої частини. Водій мав ознаки алкосп’яніння. На запитання чи вживав водій спиртні напої, останній відповів, що вживав, проте від огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння відмовився у встановленому законом порядку у присутності двох свідків.

Правоохоронці оформили адмінматеріали на водія мотоцикла за відмову від проходження медичного огляду на стан сп’яніння (порушення п.2,5 ПДР), відповідальність передбачена ч1.ст. 130 КУпАП.

Любешівський районний суд у вересні цього ж року виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 10200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк 1 рік.

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Теги: суд, водій
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