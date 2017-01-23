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Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО

Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Лучанка Христина Лесюк, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які можна зустріти чи не у кожному супермаркеті.

Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

У дописі дівчина розповіла, чому ненавидить червоні боби і наскільки популярні в Китаї продукти зі смаком зеленого чаю.

Далі допис Христини подаємо без змін:

1.Продукти зі смаком зеленого чаю (матя або матча) і зі смаком червоних бобів. Дуже популярна річ в Азії.
Боби, вони скрізь...
до тошноти аж.

Я ненавиджу червоні боби, бо вони обманюють око і ти думаєш, що там шоколад. Забудь про шоколад, тільки імпорт.
Сьогодні на фото мочІ (японський десерт) з цими начинками.

2. В тему матча чаю, «Орео» з таким же смаком. Матчу я люблю, печиво це і інші непогані.

3. Привіт з Гонконга, або м‘ятний «Aero» до ваших послуг.
Привіт з Гонконга також передають пачки цигарок з прекрасними фотографіями того, що з вами буде, якщо ви будете курити (в Таїланді теж такі).

4.Сушені норі. Норі, як снек, а не як інгредієнт для суші.

5.Соки у вигляді персонажів мультиків. Взагалі упаковка-це окрема тема.

6.І до цієї теми дитячі соки в пластикових упаковках-трубках. (Це не свічки, я не знаю навіщо це).

7.Цукерки «m&m’s» з кріспами і з арахісовим маслом (є в США).

На цьому все. До скорих зустрічей. Гарної вам осінньої депресії.

Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО
Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО

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Теги: Китай, їжа, цікаво
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