Бобові цукерки і соки у трубочках: лучанка показала дивні китайські смаколики. ФОТО

Лучанка, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які можна зустріти чи не у кожному супермаркеті.Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.У дописі дівчина розповіла, чому ненавидить червоні боби і наскільки популярні в Китаї продукти зі смаком зеленого чаю.Далі допис Христини подаємо без змін: