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Лучанин виростив кавбуза-гіганта. ФОТО

Лучанин виростив кавбуза-гіганта. ФОТО
Лучанин Павло Нерода виростив на дачі гігантського кавбуза (схрещений кавун з гарбузом, виведений в Україні).

82-річний Павло Мусійович запросив до себе у гості, бо принести велетня в редакцію йому було не під силу, - пише Вісник.

Важить осінній дарунок природи понад 25 кілограмів, а в довжину вимахав до метра.

"Тридцять років господарюємо на дачі, а такого гіганта не бачили", – усміхається дідусь. – Нічим його не кропили, не підживлювали, а ріс, як на дріжджах.

Чоловік зазначає, що дружина Тамара Борисівна готує з кавбузів різноманітні каші, а ще пече смачні млинці з манкою. Подружжя пенсіонерів добре знає про корисні властивості цього овоча. Він покращує травлення, допомагає при хворобах нирок, печінки, артритах, екземі, атеросклерозі, псоріазі, атонії кишечника.

Лучанин виростив кавбуза-гіганта. ФОТО

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Теги: гігант, кавбуз, овочі
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