Лучанин виростив кавбуза-гіганта. ФОТО

Павло Нерода виростив на дачі гігантського кавбуза (схрещений кавун з гарбузом, виведений в Україні).



82-річний Павло Мусійович запросив до себе у гості, бо принести велетня в редакцію йому було не під силу, - пише



Важить осінній дарунок природи понад 25 кілограмів, а в довжину вимахав до метра.



"Тридцять років господарюємо на дачі, а такого гіганта не бачили", – усміхається дідусь. – Нічим його не кропили, не підживлювали, а ріс, як на дріжджах.



Чоловік зазначає, що дружина Тамара Борисівна готує з кавбузів різноманітні каші, а ще пече смачні млинці з манкою. Подружжя пенсіонерів добре знає про корисні властивості цього овоча. Він покращує травлення, допомагає при хворобах нирок, печінки, артритах, екземі, атеросклерозі, псоріазі, атонії кишечника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинвиростив на дачі гігантського кавбуза (схрещений кавун з гарбузом, виведений в Україні).82-річний Павло Мусійович запросив до себе у гості, бо принести велетня в редакцію йому було не під силу, - пише Вісник Важить осінній дарунок природи понад 25 кілограмів, а в довжину вимахав до метра."Тридцять років господарюємо на дачі, а такого гіганта не бачили", – усміхається дідусь. – Нічим його не кропили, не підживлювали, а ріс, як на дріжджах.Чоловік зазначає, що дружинаготує з кавбузів різноманітні каші, а ще пече смачні млинці з манкою. Подружжя пенсіонерів добре знає про корисні властивості цього овоча. Він покращує травлення, допомагає при хворобах нирок, печінки, артритах, екземі, атеросклерозі, псоріазі, атонії кишечника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію