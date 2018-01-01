У спальному районі Луцька повісився чоловік

У Луцьку на проспекті Соборності повісився чоловік.Це сталося у середу, 3 жовтня.Як стало відомоз власних джерел, померлому було більше сорока років.Трагедія сталася у дворі, чоловіка знайшли повішеним на дереві. Самогубцю помітили перехожі.Згідно з інформацією, чоловік зловживав спиртним, тому у нього були непорозуміння з сім'єю. Цього разу він теж прийшов додому напідпитку. Сусіди кажуть, була сварка нібито через те, що він знову напився.А відтак, через непорозуміння з сім'єю чоловік вирішив повіситися, та йому ніхто з рідних не повірив.Померлого знайшли повішеним на дереві у петлі зі шнурівкок кросівок.Обставини смерті з'ясовуватимуть правоохоронці. Деталі - згодом.