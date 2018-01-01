У спальному районі Луцька повісився чоловік
Сьогодні, 19:09
У Луцьку на проспекті Соборності повісився чоловік.
Це сталося у середу, 3 жовтня.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, померлому було більше сорока років.
Трагедія сталася у дворі, чоловіка знайшли повішеним на дереві. Самогубцю помітили перехожі.
Згідно з інформацією, чоловік зловживав спиртним, тому у нього були непорозуміння з сім'єю. Цього разу він теж прийшов додому напідпитку. Сусіди кажуть, була сварка нібито через те, що він знову напився.
А відтак, через непорозуміння з сім'єю чоловік вирішив повіситися, та йому ніхто з рідних не повірив.
Померлого знайшли повішеним на дереві у петлі зі шнурівкок кросівок.
Обставини смерті з'ясовуватимуть правоохоронці. Деталі - згодом.
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Це сталося у середу, 3 жовтня.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, померлому було більше сорока років.
Трагедія сталася у дворі, чоловіка знайшли повішеним на дереві. Самогубцю помітили перехожі.
Згідно з інформацією, чоловік зловживав спиртним, тому у нього були непорозуміння з сім'єю. Цього разу він теж прийшов додому напідпитку. Сусіди кажуть, була сварка нібито через те, що він знову напився.
А відтак, через непорозуміння з сім'єю чоловік вирішив повіситися, та йому ніхто з рідних не повірив.
Померлого знайшли повішеним на дереві у петлі зі шнурівкок кросівок.
Обставини смерті з'ясовуватимуть правоохоронці. Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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