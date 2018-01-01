Що цікавого відбудеться у «Промені» в жовтні*





13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» від київського театру «Чорний квадрат»;



18 жовтня – виступ студії «Мамахохотала».



Окрім того у жовтні відбудуться такі заходи:



11 жовтня у Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться квест «Знайди фірмовий набір LEGO в лабіринті»;



14 жовтня до Дня захисника України відбудеться виставка «Мир очима дітей» учнів художньої студії «Смугастий носоріг»;



16 жовтня Розважальний центр «Промінь» разом з Дитячим розважальним комплексом «Смугастий носоріг» проведуть розважальну програму у стилі LEGO, де будуть тематичні конкурси, розіграші цінних подарунків, цікаві розваги та веселощі. А головним СЮРПРИЗОМ стає розіграш путівки у LEGOLAND, який триває з 15 вересня і завершиться 16 жовтня.



Правила участі в розіграші читайте за посиланням:



З 26 по 28 жовтня у Промені відбудеться Фестиваль анімації «Задзеркалля» 2018. Детальніша інформація за посиланням:



27 та 28 жовтня відбудуться яскраві майстер-класи сучасної анімації для дітей (фахівці Луцька та Києва).



Також у Промені наприкінці жовтня відбудеться святкування одного з улюблених днів молоді – Halloween!



Кожен заклад матиме свої розваги та тематику, а у холі на відвідувачів чекатимуть конкурси з розіграшами подарунків на розваги в комплексі.



У жовтні в Промені також з’явились такі новинки, акції та знижки:

Кінотеатр Multiplex:



- Спеціальні тарифи для школярів, студентів та пенсіонерів;



- Супер-середа: всі фільми до 18:00 – 35 грн, після 18:00 – 50 грн;



- Всі фільми у 2-й тиждень прокату після 23:00 – лише за 35 грн.



У HUG cafe, що на 1-му поверсі з’явилось нове осіннє меню.

Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг»:



- У сімейній перукарні щовівторка діє знижка -20% на всі послуги;



- MTV-вечірки всього лише за 65 грн з дитина (при кількості від 30 дітей).



- Перше заняття у Художній студії – безкоштовне.



У дитячому кафе «Чорничне»:

- Знижка -20% на святкування дня народження + дитяче шампанське та квиток в кіно у подарунок;



- Нове осіннє гарбузове меню.



Боулінг-більярд клуб «George’s Club»:

- Нове осіннє гарбузове меню серед страв та напоїв;



- Знижка -20% на день народження на все + квиток в кіно (при попередньому замовленні);



- Знижка -20% на піцу з собою;



- Страйкоманія: 3 страйки підряд – пиво в подарунок; 4 страйки підряд – квиток в кіно в подарунок;



- Спеціальна пропозиція до Октоберфесту: 2 келихи пива Kronenbourg 1664 Blanc всього за ціною 59 грн.



Фуд-корт «Grand Central food terminal»:

- У кав’ярні Ring Coffee еспресо та американо до 11:00 всього за 14 грн, а після 20:00 діє знижка -30% на всі десерти;



- У Ring Coffee з’явилось нове XL лате;



- У Ring Café з 12:00 до 15:00 щасливі години – знижка -20% на все меню (окрім напоїв та алкогольної карти);



- Також у Ring Café з’явилось нове осіннє гарбузове меню;



- На стійці Grand Central з’явились нові осінні гарячі напої.



Також РЦ «Промінь» повідомляє, що вже у листопаді у боулінг-більярд клубі «George’s Club» відбудеться відкриття караоке залу.



Нагадуємо, що Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.



Заповнити анкету можна за посиланням:



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