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Що цікавого відбудеться у «Промені» в жовтні*

Що цікавого відбудеться у «Промені» в жовтні*
У Розважальному центрі «Промінь» у жовтні відбудуться концерти:

13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» від київського театру «Чорний квадрат»;

18 жовтня – виступ студії «Мамахохотала».

Окрім того у жовтні відбудуться такі заходи:

11 жовтня у Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться квест «Знайди фірмовий набір LEGO в лабіринті»;

14 жовтня до Дня захисника України відбудеться виставка «Мир очима дітей» учнів художньої студії «Смугастий носоріг»;

16 жовтня Розважальний центр «Промінь» разом з Дитячим розважальним комплексом «Смугастий носоріг» проведуть розважальну програму у стилі LEGO, де будуть тематичні конкурси, розіграші цінних подарунків, цікаві розваги та веселощі. А головним СЮРПРИЗОМ стає розіграш путівки у LEGOLAND, який триває з 15 вересня і завершиться 16 жовтня.

Правила участі в розіграші читайте за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit

З 26 по 28 жовтня у Промені відбудеться Фестиваль анімації «Задзеркалля» 2018. Детальніша інформація за посиланням: https://www.facebook.com/events/1975739749136160/

27 та 28 жовтня відбудуться яскраві майстер-класи сучасної анімації для дітей (фахівці Луцька та Києва).

Також у Промені наприкінці жовтня відбудеться святкування одного з улюблених днів молоді – Halloween!

Кожен заклад матиме свої розваги та тематику, а у холі на відвідувачів чекатимуть конкурси з розіграшами подарунків на розваги в комплексі.

У жовтні в Промені також з’явились такі новинки, акції та знижки:
Кінотеатр Multiplex:

- Спеціальні тарифи для школярів, студентів та пенсіонерів;

- Супер-середа: всі фільми до 18:00 – 35 грн, після 18:00 – 50 грн;

- Всі фільми у 2-й тиждень прокату після 23:00 – лише за 35 грн.

У HUG cafe, що на 1-му поверсі з’явилось нове осіннє меню.
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг»:

- У сімейній перукарні щовівторка діє знижка -20% на всі послуги;

- MTV-вечірки всього лише за 65 грн з дитина (при кількості від 30 дітей).

- Перше заняття у Художній студії – безкоштовне.

У дитячому кафе «Чорничне»:
- Знижка -20% на святкування дня народження + дитяче шампанське та квиток в кіно у подарунок;

- Нове осіннє гарбузове меню.

Боулінг-більярд клуб «George’s Club»:
- Нове осіннє гарбузове меню серед страв та напоїв;

- Знижка -20% на день народження на все + квиток в кіно (при попередньому замовленні);

- Знижка -20% на піцу з собою;

- Страйкоманія: 3 страйки підряд – пиво в подарунок; 4 страйки підряд – квиток в кіно в подарунок;

- Спеціальна пропозиція до Октоберфесту: 2 келихи пива Kronenbourg 1664 Blanc всього за ціною 59 грн.

Фуд-корт «Grand Central food terminal»:
- У кав’ярні Ring Coffee еспресо та американо до 11:00 всього за 14 грн, а після 20:00 діє знижка -30% на всі десерти;

- У Ring Coffee з’явилось нове XL лате;

- У Ring Café з 12:00 до 15:00 щасливі години – знижка -20% на все меню (окрім напоїв та алкогольної карти);

- Також у Ring Café з’явилось нове осіннє гарбузове меню;

- На стійці Grand Central з’явились нові осінні гарячі напої.

Також РЦ «Промінь» повідомляє, що вже у листопаді у боулінг-більярд клубі «George’s Club» відбудеться відкриття караоке залу.

Нагадуємо, що Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.

Заповнити анкету можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1-0vyj8BMDidzsMk3b5O6wBJ7hijTU8C5Ictk31dWA3c/edit

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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