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У волинському селі біля смітника знайшли людські останки

У волинському селі біля смітника знайшли людські останки
На Волині у селі Прохід, що неподалік Ратного, виявили людські останки.

Їх знайшов місцевий житель у лісопосадці неподалік сміттєзвалища, - пише Вісник.

Тіло пролежало тут уже дуже довго, без додаткових експертиз важко встановити навіть стать людини, якій воно належало.

Цікаво, що на початку цього року неподалік цього місця також виявляли труп чоловіка з міста Ізюм Харківської області, який чомусь опинився на Волині.

Фото ілюстративне

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Теги: смерть, труп, кримінал Волинь
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