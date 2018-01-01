У волинському селі біля смітника знайшли людські останки





Їх знайшов місцевий житель у лісопосадці неподалік сміттєзвалища, - пише



Тіло пролежало тут уже дуже довго, без додаткових експертиз важко встановити навіть стать людини, якій воно належало.



Цікаво, що на початку цього року неподалік цього місця також виявляли труп чоловіка з міста Ізюм Харківської області, який чомусь опинився на Волині.



Фото ілюстративне

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