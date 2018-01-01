Якою буде погода в Луцьку у четвер, 4 жовтня





У Луцьку очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Без опадів, - повідомляє sinoptik.ua.



Удень температура повітря максимально сягне позначки +11°, а вночі опуститься до +3°.



Також можливе посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.



Народний прогноз погоди: 4 жовтня вшановується пам'ять апостола Кіндрата. Погода цього дня має величезне значення, оскільки якою вона була у цей день - такою вона залишиться і наступні чотири тижні, тобто весь жовтень. Однак ясна погода 4 жовтня у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

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