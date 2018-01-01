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Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО

Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися три автомобілі.

Аварія сталася 3 жовтня, близько 19:00, – пише інтернет-видання Волинь24.

У двох машин – пошкоджені бампери, в іншої – кузов.

Нагадаємо, неподалік місця ДТП трапилася страшна аварія, де зіткнулося близько шести автівок. Водій автомобіля Hyundai загинув на місці. Пасажирка одного із авто – у лікарні.

Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної швидкості. Таким чином зіткнувся з Volkswagen, який їхав попереду. А вже той підрізав ще одну машину.

«На перехресті Глушець – Дубнівська світлофор, друга колійка (крайня ліва смуга – ред.). Водії знизили швидкість, рухались з низькою швидкістю. Задній водій десь відволіклась, не дотрималася безпечної дистанції. Побачила перед собою машини, не встигла зупинитись», - розповів поліцейський Віктор Дгоромирецький.

Машину «швидкої» на місце події не викликали. Травм у постраждалих немає. Зазначають, що у водіїв відсутні ознаки алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Станом на 19:20 поліцейські збирали у водіїв письмові пояснення. Також поліцейські оформляли протокол на винуватця ДТП, після чого його направлять до суду.
Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО
Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО
Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО
Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Рованці, Глушець, Дубнівська
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