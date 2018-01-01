Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО
03 жовтень, 23:43
У Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися три автомобілі.
Аварія сталася 3 жовтня, близько 19:00, – пише інтернет-видання Волинь24.
У двох машин – пошкоджені бампери, в іншої – кузов.
Нагадаємо, неподалік місця ДТП трапилася страшна аварія, де зіткнулося близько шести автівок. Водій автомобіля Hyundai загинув на місці. Пасажирка одного із авто – у лікарні.
Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної швидкості. Таким чином зіткнувся з Volkswagen, який їхав попереду. А вже той підрізав ще одну машину.
«На перехресті Глушець – Дубнівська світлофор, друга колійка (крайня ліва смуга – ред.). Водії знизили швидкість, рухались з низькою швидкістю. Задній водій десь відволіклась, не дотрималася безпечної дистанції. Побачила перед собою машини, не встигла зупинитись», - розповів поліцейський Віктор Дгоромирецький.
Машину «швидкої» на місце події не викликали. Травм у постраждалих немає. Зазначають, що у водіїв відсутні ознаки алкогольного та наркотичного сп'яніння.
Станом на 19:20 поліцейські збирали у водіїв письмові пояснення. Також поліцейські оформляли протокол на винуватця ДТП, після чого його направлять до суду.
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Аварія сталася 3 жовтня, близько 19:00, – пише інтернет-видання Волинь24.
У двох машин – пошкоджені бампери, в іншої – кузов.
Нагадаємо, неподалік місця ДТП трапилася страшна аварія, де зіткнулося близько шести автівок. Водій автомобіля Hyundai загинув на місці. Пасажирка одного із авто – у лікарні.
Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної швидкості. Таким чином зіткнувся з Volkswagen, який їхав попереду. А вже той підрізав ще одну машину.
«На перехресті Глушець – Дубнівська світлофор, друга колійка (крайня ліва смуга – ред.). Водії знизили швидкість, рухались з низькою швидкістю. Задній водій десь відволіклась, не дотрималася безпечної дистанції. Побачила перед собою машини, не встигла зупинитись», - розповів поліцейський Віктор Дгоромирецький.
Машину «швидкої» на місце події не викликали. Травм у постраждалих немає. Зазначають, що у водіїв відсутні ознаки алкогольного та наркотичного сп'яніння.
Станом на 19:20 поліцейські збирали у водіїв письмові пояснення. Також поліцейські оформляли протокол на винуватця ДТП, після чого його направлять до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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