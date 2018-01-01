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У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися три автомобілі.

Аварія сталася 3 жовтня, близько 19:00, – пише інтернет-видання Волинь24.

У двох машин – пошкоджені бампери, в іншої – кузов.

Нагадаємо, неподалік місця ДТП трапилася страшна аварія, де зіткнулося близько шести автівок. Водій автомобіля Hyundai загинув на місці. Пасажирка одного із авто – у лікарні.

Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної швидкості. Таким чином зіткнувся з Volkswagen, який їхав попереду. А вже той підрізав ще одну машину.

«На перехресті Глушець – Дубнівська світлофор, друга колійка (крайня ліва смуга – ред.). Водії знизили швидкість, рухались з низькою швидкістю. Задній водій десь відволіклась, не дотрималася безпечної дистанції. Побачила перед собою машини, не встигла зупинитись», - розповів поліцейський Віктор Дгоромирецький.

Машину «швидкої» на місце події не викликали. Травм у постраждалих немає. Зазначають, що у водіїв відсутні ознаки алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Станом на 19:20 поліцейські збирали у водіїв письмові пояснення. Також поліцейські оформляли протокол на винуватця ДТП, після чого його направлять до суду.
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Рованці, Глушець, Дубнівська
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