У лікарні помер 7-річний хлопчик, який отруївся грибами





Цю інформацію підтвердили в поліції ГУ НП у Дніпропетровській області, передає



«2 жовтня бригадою швидкої допомоги хлопчика доставили з місця мешкання з Індустріального району м. Дніпра. Наступного дня хлопчик помер у лікарні. Як зазначають лікарі, дитина отруїлася грибами», - йдеться у повідомленні.



Як повідомили правоохоронці «Радіо Свобода», за попередніми даними, хлопчик з’їв сиру бліду поганку три дні тому, коли гуляв разом із друзями на вулиці. Пізніше йому стало погано, та тільки через два дні він повідомив, що їв.



У прес-службі відзначили, що зараз поліція проводить першочергові заходи для встановлення всіх обставин події. Якщо будуть виявлені ознаки невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною, що могло призвести до смерті дитини, матеріали будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарні міста Дніпра помер хлопчик, який отруївся грибами.Цю інформацію підтвердили в поліції ГУ НП у Дніпропетровській області, передає УНН «2 жовтня бригадою швидкої допомоги хлопчика доставили з місця мешкання з Індустріального району м. Дніпра. Наступного дня хлопчик помер у лікарні. Як зазначають лікарі, дитина отруїлася грибами», - йдеться у повідомленні.Як повідомили правоохоронці «Радіо Свобода», за попередніми даними, хлопчик з’їв сиру бліду поганку три дні тому, коли гуляв разом із друзями на вулиці. Пізніше йому стало погано, та тільки через два дні він повідомив, що їв.У прес-службі відзначили, що зараз поліція проводить першочергові заходи для встановлення всіх обставин події. Якщо будуть виявлені ознаки невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною, що могло призвести до смерті дитини, матеріали будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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